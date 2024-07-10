За словами Бена, весілля відбулося у Вірджинії. Всі гості прийшли вчасно й налаштувалися на приємне свято. Аж раптом серед облич рідних та друзів зауважили незнайомців. Бен побачив їх вже тоді, коли непроханих гостей виводили з бару. Згодом вдалося встановити, що з ними ніхто не розмовляв під час весілля. Ніхто не міг відповісти, хто ж це взагалі.

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Після весілля наречені знайшли подарунок

Подарунок від непроханих гостей наречені знайшли вже через декілька днів. Там були листівка та 11,50 доларів.

Коли моя сестра та її чоловік побачили цей подарунок вчора, то миттєво зрозуміли, від кого він надійшов. Згодом я розмістив ці знімки у нашому спільному (з боку нареченого і нареченої) груповому чаті. Сміялась вся сім'я,

– розповів Бен.



Подарунок від непроханих гостей / Reddit

Користувачі мережі неабияк розвеселилися. Дехто зізнався, що й сам колись практикував такий досвід, бо відвідувати чужі весілля – справжня весела пригода. Окрім того, були й ті, хто пригадали: вони клали другі подарунки на весіллях друзів начебто від загадкових незнайомців.