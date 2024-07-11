"Мій особливий день викрали"

Весілля – це день, коли у центрі уваги мають бути наречені. Вони довго готуються до цього дня, витрачають багато грошей і хочуть, аби все пройшло якнайкраще.

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Один наречений розповів, що витратив багато місяців на підготовку до особливого дня. Вони з дружиною до дрібниць спланували ідеальне свято і спершу все справді було чудово. Однак настрій нареченого зіпсувався під час тостів.

Шафером на весіллі був найкращий друг дитинства нареченого, саме він зіпсував молодятам свято. Джон піднявся виголосити тост і спершу жартував та розповідав різні історії, але в один момент він звернувся до своєї дівчини. Шафер почав говорити про свої почуття, а вже за долю секунди опустився на одне коліно й освідчився їй.

У кімнаті затихло. Я відчував, як рука моєї дружини стискає мою все міцніше і міцніше. Дівчина Джона відповіла "так", і всі почали аплодувати, але я розлютився. Я відчував, що мій особливий день викрали. Замість того, щоб святкувати наше одруження, тепер усі зосередилися на Джоні та його нареченій,

– сказав наречений.

Чоловік був настільки приголомшений, що одразу попрямував до шафера і сказав йому, що він перейшов межу. Джон був збентежений. Він думав, що це стане сюрпризом і друг порадіє за нього. Натомість наречений назвав шафера "егоїстом" і вигнав з весілля.

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Наречена повністю підтримала свого коханого, але друзі сказали, що така реакція була занадто різкою. Мовляв, нареченому варто було стримати свої емоції заради дружби. Користувачі мережі з такою думкою не погодилися і підтримали чоловіка. Вони зауважили, що шафер мав спершу запитати, чи молодята не проти, якщо він освідчиться на їхньому святі.