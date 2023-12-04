Отношения с любимым человеком требуют отдачи, уважения и терпения. Есть несколько правил, следуя которым, вы точно будете счастливы в отношениях.

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Правила счастливых отношений

1. Не торопитесь съезжаться с партнером на этапе влюбленности. Перед тем, как одобрять столь важное решение, стоит подождать. Люди меняются, поэтому начинать жить вместе лучше спустя год после начала отношений.

2. Поймите, что реальная жизнь – не такая, как в кино. Нам всем нравятся романтические поступки из фильмов и чувства, которые показывают актеры, однако не ожидайте, что так же будет в жизни.

3. Настойчиво двигайтесь к своей мечте, а затем посмотрите, был ли любимый человек рядом с вами и поддерживал ли вас.

4. Не ссорьтесь из-за денег. После ссоры денег в вашем кошельке или на карточке не станет больше, однако осадок после конфликта останется. Чтобы не возникало ссор из-за финансов, заранее обсуждайте все важные вопросы на эту тему.

5. Недостатки есть у всех, нет идеальных людей. Вам просто нужно найти того человека, с чьими "тараканами" вы готовы мириться.



Как быть счастливым в отношениях / Фото Gustavo Fring, Pexels

6. Трава зеленее не у соседа, а там, где ее поливают. Это правило относится и к отношениям.

7. После ссоры всегда много целуйтесь. Так ваш партнер будет знать, что, несмотря на все конфликты, вы и дальше его любите.

8. Дети с вами не на всю жизнь. Они вырастут, создадут свои семьи и больше не будут жить с вами. Ваш супруг – единственный человек, который будет всегда с вами. Берегите свою вторую половинку и не забывайте о ней, когда у вас рождаются дети.

9. Если вечером вы поссорились, не ложитесь спать по отдельности.

10. То, как вы представляете любовь, может не совпадать с тем, какой ее видит ваш партнер. Вам нужно обсудить это.

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11. Любите себя и тогда другим будет легче влюбиться в вас.

12. Не принимайте важных решений перед сном.

13. Не бойтесь отношений на расстоянии. Если вы действительно любите этого человека, то он стоит того, чтобы подождать его.

14. Есть один способ понять, что отношениям конец – если вы смотрите на человека, сидящего напротив вас, и понимаете, что любите воспоминания о нем, а не его самого.