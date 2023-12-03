Неважно сколько вам лет – получить подарок на День святого Николая хочет каждый человек. Если вы до сих пор не знаете, что подарить вашей второй половинке, то у нас есть несколько идей, которые могут быть вам полезны.

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Что подарить на Николая

На Николая принято дарить атмосферные и милые подарки, ведь они должны отвечать самой идее праздника. Конечно, если вы собрались дарить своему любимому человеку автомобиль или бриллиантовое кольцо – мы не будем останавливать вас. Кому не понравится подобный подарок?

Однако мы все же сосредоточились на более традиционном формате. Поскольку День святого Николая предшествует рождественским праздникам – это идеальная возможность подарить красивый рождественский декор. Вот несколько вариантов:

ароматическая свеча или свеча на батарейках (особенно актуально на случай блекаута);

рождественские гномы, которые можно поставить под елку (да, гномов много не бывает);

теплый плед;

посуда с рождественским декором;

теплая домашняя одежда с интересным принтом;

книга.



Что подарить любимому человеку на Николая / Фото Polina Kovaleva, Pexels

Идеи подарков для девушки

Сумочка;

сертификат в магазин белья;

косметика;

сертификат в спа;

шарф и шапка;

поход в театр;

сертификат на фотосессию;

стайлер для волос.

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Идеи подарков для парня

Кошелек;

колонка;

теплый спортивный костюм;

рюкзак;

повербанк;

вещи, которые ему нужны для машины;

настольная игра;

кроссовки.

Удачным подарком для любимого человека может стать поездка в горы на выходные. Такой подарок принесет вам обоим множество впечатлений и эмоций. Запланируйте катание на лыжах или санах, а на другой день – тотальный релакс в спа. Мы уверены, что ваша вторая половинка точно будет в восторге.