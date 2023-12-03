Неважно сколько вам лет – получить подарок на День святого Николая хочет каждый человек. Если вы до сих пор не знаете, что подарить вашей второй половинке, то у нас есть несколько идей, которые могут быть вам полезны.
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Что подарить на Николая
На Николая принято дарить атмосферные и милые подарки, ведь они должны отвечать самой идее праздника. Конечно, если вы собрались дарить своему любимому человеку автомобиль или бриллиантовое кольцо – мы не будем останавливать вас. Кому не понравится подобный подарок?
Однако мы все же сосредоточились на более традиционном формате. Поскольку День святого Николая предшествует рождественским праздникам – это идеальная возможность подарить красивый рождественский декор. Вот несколько вариантов:
- ароматическая свеча или свеча на батарейках (особенно актуально на случай блекаута);
- рождественские гномы, которые можно поставить под елку (да, гномов много не бывает);
- теплый плед;
- посуда с рождественским декором;
- теплая домашняя одежда с интересным принтом;
- книга.
Что подарить любимому человеку на Николая / Фото Polina Kovaleva, Pexels
Идеи подарков для девушки
- Сумочка;
- сертификат в магазин белья;
- косметика;
- сертификат в спа;
- шарф и шапка;
- поход в театр;
- сертификат на фотосессию;
- стайлер для волос.
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Идеи подарков для парня
- Кошелек;
- колонка;
- теплый спортивный костюм;
- рюкзак;
- повербанк;
- вещи, которые ему нужны для машины;
- настольная игра;
- кроссовки.
Удачным подарком для любимого человека может стать поездка в горы на выходные. Такой подарок принесет вам обоим множество впечатлений и эмоций. Запланируйте катание на лыжах или санах, а на другой день – тотальный релакс в спа. Мы уверены, что ваша вторая половинка точно будет в восторге.