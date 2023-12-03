Неважно сколько вам лет – получить подарок на День святого Николая хочет каждый человек. Если вы до сих пор не знаете, что подарить вашей второй половинке, то у нас есть несколько идей, которые могут быть вам полезны.

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Что подарить на Николая

На Николая принято дарить атмосферные и милые подарки, ведь они должны отвечать самой идее праздника. Конечно, если вы собрались дарить своему любимому человеку автомобиль или бриллиантовое кольцо – мы не будем останавливать вас. Кому не понравится подобный подарок?

Однако мы все же сосредоточились на более традиционном формате. Поскольку День святого Николая предшествует рождественским праздникам – это идеальная возможность подарить красивый рождественский декор. Вот несколько вариантов:

  • ароматическая свеча или свеча на батарейках (особенно актуально на случай блекаута);
  • рождественские гномы, которые можно поставить под елку (да, гномов много не бывает);
  • теплый плед;
  • посуда с рождественским декором;
  • теплая домашняя одежда с интересным принтом;
  • книга.

Что подарить любимому человеку на Николая
Что подарить любимому человеку на Николая / Фото Polina Kovaleva, Pexels

Идеи подарков для девушки

  • Сумочка;
  • сертификат в магазин белья;
  • косметика;
  • сертификат в спа;
  • шарф и шапка;
  • поход в театр;
  • сертификат на фотосессию;
  • стайлер для волос.

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Идеи подарков для парня

  • Кошелек;
  • колонка;
  • теплый спортивный костюм;
  • рюкзак;
  • повербанк;
  • вещи, которые ему нужны для машины;
  • настольная игра;
  • кроссовки.

Удачным подарком для любимого человека может стать поездка в горы на выходные. Такой подарок принесет вам обоим множество впечатлений и эмоций. Запланируйте катание на лыжах или санах, а на другой день – тотальный релакс в спа. Мы уверены, что ваша вторая половинка точно будет в восторге.