Супруги признаются: за 81 год в браке они ни разу серьезно не ссорились. Как им это удалось? Уолтеры охотно делятся своим секретом счастья.

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Влюбленные поженились еще во время Второй мировой войны

Дороти и Тим встретили друг друга, когда им было по 18 лет. А заветным "да" у алтаря обменялись в 21 год. В то время еще продолжалась Вторая мировая война.

Познакомились будущие влюбленные на работе, а их романтические моменты (как это, к сожалению, знакомо и нам) часто прерывали воздушные тревоги. Дороти и Тим теряли близких и больше всего боялись, что война разлучит их.

Мы были слишком молоды, чтобы пройти через это,

– вспоминает Тим.

Влюбленные поженились в 1942 году и с тех пор ни разу серьезно не ссорились. Хотя признают, что иногда имели разные взгляды на одну и ту же ситуацию.

Супруги содержали фруктовую ферму. Во время отпусков никогда не сидели дома. Совместные путешествия Тим и Дороти считают одним из залогов счастливой семейной жизни.

Уже два года спустя после свадьбы Дороти и Тим стали родителями. У них родилась дочь Кэрол. А уже после войны, в 1947 году, – дочь Сью. К сожалению, Кэрол уже ушла из жизни. Она скончалась в 1985 году.

Как супругам удалось сохранить свое счастье

Тим и Дороти сохранили свою любовь на протяжении десятилетий. Их часто спрашивают, как это удалось и просят поделиться секретом. На это влюбленные отвечают: если вы довольны своей жизнью и своим партнером, все обязательно будет хорошо.