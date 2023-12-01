Как понять, что он по-настоящему любит вас

Конечно, читать мысли других людей мы пока, к сожалению или к счастью, не научиться. Однако есть 5 доказательств того, что вы – в его сердце и в будущем.

Обратите внимание Индийская пара устроила громкую свадьбу в небе: во сколько обошлось празднование в самолете

Он всегда внимательно слушает, что вы говорите и любит разговаривать с вами. Слушать и слышать друг друга – залог счастливых отношений. А длинные разговоры – признак, что вам интересно друг с другом, и партнер ценит ваше мнение.

Он помнит, что вы любите. Даже в мелочах: "лате, капучино или какао с корицей?", "Ромком на вечер или фильм ужасов под попкорн?".

Он любит обсуждать общие планы разных масштабов. От поездки в Карпаты на зимние праздники до покупки квартиры.

Вы – всегда приоритет. Даже на вечеринке, куда уже приехали Анджелина Джоли и Зендея.

Он охотно общается с вашими родными. Дарит букет маме на День рождения и не забывает, за какую футбольную команду болеет папа.

Рядом с каждым из пунктов можете поставить "+"? Поздравляем, у вас – отличные отношения!