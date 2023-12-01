Видхи Попли и Хридеш Сайнани вместе со школы. Целый год они планировали свою роскошную свадьбу, а 24 ноября наконец-то поженились.

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Как прошла нестандартная свадьба

Отец невесты, Дилип Попли, всегда мечтал о том, чтобы его дочь вышла замуж в воздухе. В 1994 году он таким же образом женился на ее маме, поэтому хотел, чтобы Видхи переняла эту традицию. Свадьба в самолете стала подарком отца.

Я никогда не могла себе представить. Меня не было на свадьбе моих родителей, но они воспроизвели для нас нечто подобное,

– сказала Видхи.

Организатор Чиму Ачарья, занимавшийся этой свадьбой, сказал, что небо – это предел расходов на свадьбу в Дубае. "Все зависит от количества лиц и бюджета семьи. Такие свадьбы, как у Попли, стоят примерно от 1,6 до 1,9 миллиона долларов", – рассказал он.

Деньги для этой семьи не были проблемой, ведь в ОАЭ и Индии она хорошо известна благодаря своему ювелирному бренду Popley and Sons.

Нестандартную свадьбу снимали местные журналисты. На кадрах видно, что к самолету молодожены приехали на красном Ferrari. Одетые они были в традиционную индийскую одежду.

Смотрите видео со свадьбы, которая состоялась в самолете:

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"Мой сын женится в космосе", – невеста

Празднование в самолете длилось 3 часа. Борт в это время направлялся из Дубая в Оман. Чтобы добавить праздничную атмосферу, салон самолета украсили цветами и гирляндами. Гости не сидели на местах, как это принято в самолетах, они пели и веселились, как на обычной свадьбе.

Теперь я переношу мечту моего отца на другой уровень. Я надеюсь, что к свадьбе моего будущего сына технологии позволят нам сделать что-то большее, например, брак в космосе,

– сказала невеста.

Кстати, эта свадьба попала в книгу рекордов Гиннеса, как первая свадьба в самолете в ОАЭ.