Подружжя зізнається: за 81 рік у шлюбі вони жодного разу серйозно не сварилися. Як їм це вдалося? Волтери охоче діляться своїм секретом щастя.

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Закохані одружилися ще у часи Другої світової війни

Дороті та Тім зустріли одне одного, коли їм було по 18 років. А заповітним "так" біля вівтаря обмінялися у 21 рік. У той час ще тривала Друга світова війна.

Познайомилися майбутні закохані на роботі, а їхні романтичні моменти (як це, на жаль, знайомо й нам) часто переривали повітряні тривоги. Дороті й Тім втрачали близьких й понад усе боялися, що війна розлучить їх.

Ми були надто молодими, щоб пройти через це,

– згадує Тім.

Закохані одружилися у 1942 році й відтоді жодного разу серйозно не сварилися. Хоча визнають, що іноді мали різні погляди на одну й ту саму ситуацію.

Подружжя утримувало фруктову ферму. У час відпусток ніколи не сиділи вдома. Спільні мандрівки Тім та Дороті вважають однією з запорук щасливого сімейного життя.

Вже через два роки після весілля Дороті та Тім стали батьками. У них народилася донечка Керол. А вже після війни, у 1947 році, – донечка Сью. На жаль, Керол вже пішла з життя. Вона померла у 1985 році.

Як подружжю вдалося зберегти своє щастя

Тім та Дороті зберегли своє кохання упродовж десятиліть. Їх часто запитують, як це вдалося й просять поділитися секретом. На це закохані відповідають: якщо ви задоволені своїм життям й своїм партнером, все неодмінно буде гаразд.