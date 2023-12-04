Стосунки з коханою людиною вимагають віддачі, поваги і терпіння. Є кілька правил, дотримуючись яких, ви точно будете щасливі у стосунках.

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Правила щасливих стосунків

1. Не поспішайте з'їжджатися з партнером на етапі закоханості. Перед тим, як схвалювати таке важливе рішення, варто зачекати. Люди змінюються, тому починати жити разом краще через рік після початку стосунків.

2. Зрозумійте, що реальне життя – не таке, як в кіно. Нам усім подобаються романтичні вчинки з фільмів і ті почуття, які показують актори, однак не очікуйте, що так само буде у житті.

3. Наполегливо рухайтеся до своєї мрії, а потім погляньте, чи була кохана людина поруч з вами і чи підтримувала вас.

4. Не сваріться через гроші. Після сварки грошей у вашому гаманці або на картці не стане більше, однак осад після конфлікту залишиться. Щоб не виникало сварок через фінанси, заздалегідь обговорюйте всі важливі питання на цю тему.

5. Недоліки є у всіх, не існує ідеальних людей. Вам просто потрібно знайти ту людину, з чиїми "тарганами" ви готові миритися.



Як бути щасливим у стосунках / Фото Gustavo Fring, Pexels

6. Трава зеленіша не у сусіда, а там, де її поливають. Це правило стосується і стосунків.

7. Після сварки завжди багато цілуйтеся. Так ваш партнер буде знати, що попри всі конфлікти, ви і далі його любите.

8. Діти з вами не на все життя. Вони виростуть, створять власні сім'ї і більше не будуть жити з вами. Ваш чоловік або дружина – єдина людина, яка буде завжди з вами. Бережіть свої другу половинку і не забувайте про неї, коли у вас народжуються діти.

9. Якщо ввечері ви посварилися, не лягайте спати окремо.

10. Те, як ви уявляєте кохання, може не збігатися з тим, яким його бачить ваш партнер. Вам потрібно обговорити це.

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11. Любіть себе і тоді іншим буде легше закохатися у вас.

12. Не ухвалюйте важливі рішення перед сном.

13. Не бійтеся стосунків на відстані. Якщо ви дійсно кохаєте цю людину, то вона варта того, аби зачекати на неї.

14. Є один спосіб зрозуміти, що стосункам кінець – якщо ви дивитеся на людину, яка сидить навпроти вас, і розумієте, що кохаєте спогади про неї, а не її саму.