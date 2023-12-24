В браке более 25 лет: 7 голливудских пар раскрыли секреты семейного счастья

Браки знаменитостей чаще завершаются разводом, чем у обычных людей. Однако эта статистика не касается всех звезд. Ведь среди них есть и те, которые женаты уже несколько десятков лет.

24 Канал собрал подборку из известных голливудских пар, наслаждающихся супружеской жизнью уже более 25 лет.

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Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Американская супер-модель и телеведущая Синди Кроуфорд и бизнесмен, а в прошлом модель Рэнди Гербер в этом году отпраздновали 25-ю годовщину брака. Их отношения начались с дружбы, а переросли в романтические после того, как Синди рассталась с известным актером Ричардом Гиром.

С ним я никогда не делала вид, что мне нравится бейсбол, медитация или что-то другое,

– говорила Синди в начале отношений.

Пара встречалась 2 года, но помолвки так и не было, поэтому Синди решила взять все в свои руки и сделала предложение Рэнди. Теперь у них крепкая семья и двое детей.

"Это были первые отношения в моей жизни, которые начались с дружбы. Я всем женщинам рекомендую такой вариант. Страсть приходит и идет, имеет свои взлеты и падения, но если вам по-настоящему хорошо с человеком, то более прочной основы для прекрасных отношений вы не найдете", – поделилась секретом счастья модель.

Джадд Апатоу и Лесли Манн

Известная комедийная актриса Лесли Манн состоит в браке со своим мужем режиссером Джаддом Апатоу 26 лет. У супругов есть две взрослые дочери – Мод и Айрис. Познакомились актриса и режиссер, когда Лесли пришла на прослушивание фильма Джадда. Впоследствии супруги вспоминали, что очень быстро влюбились.

Что делает наш брак успешным, так это то, что мы всегда стараемся становиться лучше и понимать друг друга. Мы оба сложные люди, но мы хотим, чтобы все получилось, и мы любим друг друга,

– сказал Джадд изданию People.

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Стив Карелл и Нэнси Карелл

Звезда сериала "Офис" Стив Карелл уже 28 лет женат на актрисе комедийного кино Нэнси Карелл. Супругов объединяют дети, любовь и пристрастие к юмору. Стив даже откровенно признался, что Нэнси гораздо смешнее его.

"Моя жена гораздо смешнее меня. Мы смеемся над одним и тем же. Люди спрашивают: "В чем секрет брака?" Нет никакого секрета, нам просто повезло", – говорил Стив The Guardian в 2013 году.

Актер рассказал, что в 1990-х и он, и жена были очень застенчивы. Так что им понадобилось немало времени, прежде чем они пошли на свидание.

Теперь он старается каждый день говорить любимой, что любит ее, а также делать разные домашние дела, чтобы доставить удовольствие жене.

Том Хенкс и Рита Уилсон

Актер и продюсер Том Хенкс познакомился с будущей женой – актрисой Ритой Уилсон – в 1981 году. Сначала между ними возникли дружеские отношения и только в 1988 году пара поженилась. Актеры часто вместе снимались в фильмах и поддерживали друг друга во всех идеях.

В 2015 году Рита пережила рак молочной железы и была поражена тем, как муж ее поддерживал. Сейчас актеры уже 35 лет состоят в браке. У них есть дети и внуки. Рита называет своего мужа "самым лучшим и самым умным". В поздравлении на день рождения женщина поблагодарила любимого за то, что он ежедневно заставляет ее смеяться уже 38 лет.

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Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест

Актриса и писательница Джейми Ли Кертис уже почти 40 лет замужем за коллегой по цеху Кристофером Гестом. Женщина сразу поняла, что Гест именно тот, кто ей нужен. Это была любовь с первого взгляда, поэтому через полгода после первого свидания пара поженилась.

Джейми и Кристофер не могли иметь своих детей, поэтому решили усыновить двоих. В целом звездные партнеры очень разные, но это их только сближает.

Мы не слушаем ту же радиостанцию, мы не читаем ту же газету, мы не ложимся спать в то же время,

– рассказала Джейми Ли Кертис

Женщина советует всем супружеским парам никогда не расходиться, когда возникают проблемы. Именно умение всегда оставаться вместе и является секретом ее брака.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер и актер Мэттью Бродерик поженились в 1997 году. Интересно, что невеста была в черном платье, а никто из гостей даже не догадывался, что пришел на свадьбу. Влюбленные поженились еще до того, как у Паркер начались съемки в культовом сериале.

На вопрос о том, в чем секрет их отношений Бродерик ответил: "Я вообще не знаю секрета, но я очень благодарен и люблю Сару. Это удивительно. Я имею в виду, я не могу поверить, что прошло столько времени. Это не так".

У супругов есть один сын, которого родила Паркер, и близнецы от суррогатной матери, ведь второй раз актрисе не удалось забеременеть.

Во многих интервью Сара рассказывала, что очень ценит в отношениях с любимым то, что они могут быть лучшими друзьями.

Лиза Кудроу и Мишель Штерн

Исполнительница роли Фиби Буффе в сериале "Друзья" Лиза Кудроу замужем за рекламным менеджером из Франции Мишелем Штерном 28 лет. Они познакомились в 80-х годах, а поженились в 1995 году, ведь Мишель сначала встречался с Лизиной соседкой по комнате.

У супругов есть один сын, который родился, когда Лиза снималась в сериале "Друзья". Кстати, актриса не любит смотреть на себя на экране, а ее муж просто обожает культовый сериал с женой в одной из главных ролей.

Когда мы решили жениться, мы поняли: мы не обещаем любить друг друга вечно, но мы обещаем работать над любыми возникающими проблемами. Мы преданы тому, чтобы наш брак работал. Оказывается, когда у вас есть история, возникает такая связь, и любовь приобретает другую форму,

– рассказала Лиза.

Актриса добавила, что они с мужем позволяют друг другу быть независимыми, а не только одним целым.



Лиза Кудроу с мужем / Фото Getty Images