О звездных парах, которым безразлично на возраст, читайте в подборке 24 Канала.

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Крис Эванс и Альба Баптиста

42-летний актер Крис Эванс старше своей любимой Альбы Баптисты на 16 лет. Недавно он официально подтвердил, что женился на коллеге по цеху и рассказал, что у них было целых две свадьбы. Сначала актеры поженились на восточном побережье в Массачусетсе, а через некоторое время совершили еще одну церемонию в Португалии, ведь это родина Альбы Баптисты и там живут все ее родственники.



16 лет разницы в возрасте не проблема для Альбы Баптисты и Криса Эванса / Коллаж 24 Канала

Эдди Мерфи и Пейдж Батчер

Эта сладкая парочка вместе уже с 2012 года. Недавно 39-летняя австралийская модель Пэйдж Батчер родила известному актеру Эдди Мерфи уже второго ребенка. Женщину не беспокоит то, что любимый старше ее на 18 лет.



Недавно Эдди Мерфи и Пейдж Батчер узаконили свои отношения / Фото instagram.com/theshaderoom

Брэдли Купер и Джиджи Хадид

Роман между 48-летним актером Брэдли Купером и 28-летней моделью Джиджи Хадид закрутились недавно. Однако актер уже купил дом возле семейной фермы Джиджи, чтобы быть ближе к семье любимой.

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Брюс Уиллис и Эмма Хеминг-Уиллис

Звезда серии фильмов "Крепкий орешек" Брюс Уиллис с 2009 года женат на актрисе и фотомодели Эмме Хеминг-Уиллис, которая младше его на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей. В начале года стало известно, что у Брюса диагностировали неизлечимую болезнь – лобно-височную деменцию. Это сложное заболевание, которое повлияло на всю семью, однако Эмма поддерживает своего мужа.

Смотрите видео с 10-й годовщины супругов:

Николас Кейдж и Рико Шибата

59-летний актер Николас Кейдж старше своей 5-й жены – японской актрисы Рико Шибаты – почти на 30 лет. Они познакомились в 2019 году, а в 2021 году – поженились. Известно, что Кейдж сделал предложение любимой по FaceTime. На второй год супружеской жизни Рико родила мужу дочь.



Николас Кейдж с молодой женой / Фото Getty Images

Ник Джонас и Приянка Чопра

Отношениями индийской актрисы Приянки Чопры и американского певца Ника Джонаса захватывают многих. Влюбленные доказали всем, что никакие культурные отличия, расстояние или разница в возрасте не могут помешать настоящей любви.

Их знакомство началось с того, что в 2016 году Ник написал Приянке, которая старше его на 10 лет, в твиттере. Они переписывались полгода, а потом встретились на вечеринке. После 3 свиданий актеры начали встречаться, а в 2019 году поженились.

Райан Рейдольс и Блейк Лайвли

Эти актерские супруги известны тем, что они часто любят пошутить друг над другом. Звезда сериала "Сплетница" Блейк Лайвли младше своего мужа актера Райана Рейнольдса на 11 лет. Однако возраст не помешал знаменитостям создать отличную семью и родить 4 прекрасных детей.

Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли

56-летний британский актер Джейсон Стэтхэм познакомился с младшей от него на 20 лет моделью Роузи Хантингтон-Уайтли в 2010 году. Через 6 лет мужчина сделал предложение любимой, а в 2017 году у них родился первый ребенок – сын Оскар. Сейчас влюбленные воспитывают уже двоих детей. Хотя официально эта горячая пар так и не поженилась, это никак не мешает их счастью.

Джордж Клуни и Амаль Клуни

62-летний актер Джордж Клуни женат на 45-летней юристке и правозащитнице Амаль Клуни с 2014 года. Этот брак очень сменил актера, ведь раньше он был популярным голливудским сердцеедом и не представлял себя в роли отца или мужа. Теперь же Джордж вместе с женой воспитывает двойню и считает себя очень счастливым в браке.

Если вы вдруг беспокоились из-за разницы в возрасте со своим партером, то забудьте об этом! Главное, чтобы вы были счастливы.