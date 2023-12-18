В жизни Брэда Питта было много женщин, ведь он известный голливудский сердцеед. 24 Канал рассказывает о самых громких романах актера.

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Робин Гивенс

В конце 80-х юный Питт уже был популярен среди женщин. Он закрутил роман с моделью и бывшей женой боксера Майка Тайсона – Робин Гивенс. Спортсмен даже рассказывал, что однажды застукал сладкую парочку вместе в постели. Однако Гивенс все возразила, когда журналисты об этом спрашивали.

Джилл Шонел

В 1989 году Брэд несколько месяцев встречался с коллегой по съемочной площадке фильма "Сокращая класс" Джилл Шонел. Актрису прозвали "королевой криков" из-за того, что она часто снималась в фильмах ужасов. Брэд даже сделал предложение девушке, однако в свадьбу их отношения не переросли. Джилл покинула актера ради продюсера.



Брэд тяжело переживал разрыв с Шонел / Фото Getty Images

Джульетт Льюис

Во время работы над фильмом "Слишком молодая, чтобы умереть" Питт познакомился с актрисой Джульетт Льюис. В одном из интервью женщина призналась, что они сразу очень сильно влюбились. Отношения актеров продолжались 3 года, а завершились из-за того, что Джульетт не выдержала популярности любимого и чрезмерного внимания других женщин.



Брэд Питт 3 года встречался с Джульетт Льюис / Фото Getty Images

Гвинет Петлроу

Еще одной женщиной, которой Брэд Питт сделал предложение, но на которой так и не женился, стала Гвинет Пэтлроу. Отношения между актерами закрутились на съемочной площадке фильма "Семь", где Брэд и Гвинет играли супружескую пару. Звезды встречались на протяжении 1994 – 1997 годов. Впоследствии Петлроу говорила, что разрыв был очень болезненным, но правильным к тому времени.

Уже в 2023 году в подкасте Call Her Daddy женщина призналась, что между ними была сильная химия и она считала Питта любовью всей своей жизни.

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Дженнифер Энистон

Культовый роман начался со свидания вслепую в 1998 году, а уже через год Дженнифер Энистон и Брэд Питт поженились. Актер потратил на кольцо для любимой 500 тысяч долларов, а на свадьбу молодожены пригласили 200 гостей. Их парой восхищался весь Голливуд.

В 2001 году супруги вместе снялись в одном из эпизодов сериала "Друзья", а в 2004 году Дженнифер призналась, что готова родить ребенка. Однако печально известный финал этой истории всем известен – Брэд изменил жене.

Кстати, сейчас у Дженнифер и Брэда дружеские отношения. Подробнее об их романе и отношениях после разрыва – можно прочитать здесь.



Брэд и Дженнифер в 2000 году / Фото Getty Images

Анджелина Джоли

Экранная страсть на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" переросла в настоящую. Брэд расстался с Дженнифер Энистон и закрутил роман с Анджелиной Джоли. Весь Голливуд сразу разделился на поклонников Энистон и Джоли. Анджелину окрестили "разлучницей", однако это не помешало паре прожить вместе 11 лет и воспитать 6 детей (3 общих и 3 усыновленных).



Парой Брэда Пита и Анджелины Джоли восхищался весь мир / Фото Getty Images

Кстати, пара длительное время не спешила с женитьбой. Узаконить свои отношения они решили только под натиском детей, мечтавших увидеть маму в белом платье. В свадебной церемонии, которая состоялась 23 августа 2014 года в старинном замке во Франции, главную роль отвели детям. Невесту к алтарю вели сыновья Меддокс и Пакс, а дочери Захара и Вивьен в это время бросали в воздух лепестки цветов. Задачей Шайло и Нокс было принести молодоженам обручальные кольца. Кстати, на платье Анджелины были вышитые вручную детские рисунки. В общей сложности на свадьбу пригласили 20 гостей, она была очень семейной и трогательной.

В 2016 году пара шокировала расставанием, а Анджелина попросила единоличную опеку над детьми. Официально самые известные супруги Голливуда развелись в 2019 году, но скандальные суды по бизнесу и детям продолжаются до сих пор.

Жизнь после Джоли

После развода с Анджелиной Брэду приписывали много романов, однако во что-то серьезное они не перерастали. Среди новых пассий актера были архитектор Нери Оксман, замужняя модель Николь Потуральски, модель Эмили Ратаковски.

В феврале 2023 года СМИ писали, что Питт уже 3 месяца встречается с младшей почти на 30 лет Инес де Рамон и даже познакомил ее с детьми. Кстати, ранее Рамон была замужем за звездой сериала "Дневник вампира" Полом Уэсли.

В ноябре актер подтвердил все слухи о новом романе, когда он появился на публике с молодой возлюбленной.

За 60 лет Брэд Питт пленил немало женских сердец. Да и сейчас он не теряет позиций, ведь с возрастом становится еще более привлекательным.