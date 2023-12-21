Летом 2023 года Гервинг и Баумбах выпустили в прокат фильм "Барби", ставший самым кассовым в году. Фильм получил признание и критиков, и зрителей. Однако на этом успех пары не закончился – через несколько месяцев они решили жениться.

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Своей истории любви Гервинг и Баумбах обязаны Голливуду, ведь именно на работе они познакомились. Это было в далеком 2010 году на съемках фильма "Гринберг". Тогда Баубах был режиссером, а Гервинг сыграла одну из ролей в фильме. Через год они стали встречаться. Кстати, Баубах старше своей избранницы на 14 лет.

За время отношений у пары родилось два сына, однако с женитьбой они не спешили. Режиссеры работали над общими фильмами и несколько раз номинировались на премию "Оскар".

Я показывал ей фрагмент своего фильма, а потом спустя несколько месяцев я смотрел ее фильм. Я не хочу казаться слишком счастливым, но это действительно замечательная вещь – наблюдать, как кто-то, кого ты любишь, делает что-то, что ты тоже любишь,

– описывал свои отношения с возлюбленной Баубах.

Он признался, что когда работает над одним фильмом с Гервингом, то хочет писать как можно лучше, чтобы поразить свою любимую.

Кстати, сначала мужчина думал, что фильм о Барби – ужасная идея, но когда он прочитал несколько страниц сценария, написанных Гервинг, то понял, что это гениальная идея. У режиссерки есть все шансы в этом году получить "Оскар" за "Барби".

О том, что пара вышла замуж, сообщил представитель Гервинг. Однако никаких подробностей о том, как это было, он не рассказал. Мы поздравляем молодоженов с женитьбой и желаем им прожить в радости много лет.