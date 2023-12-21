Влітку 2023 року Гервінг та Баумбах випустили у прокат фільм "Барбі", який став найкасовішим у році. Фільм отримав визнання і критиків, і глядачів. Однак на цьому успіх пари не закінчився – за кілька місяців вони вирішили одружитися.

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12 років разом: що відомо про стосунки новоспеченого подружжя

Своїй історії кохання Гервінг та Баумбах завдячують Голлівуду, адже саме на роботі вони познайомилися. Це було у далекому 2010 році на зйомках фільму "Ґрінберг". Тоді Баубах був режисером, а Гервінг виконала одну з ролей у фільмі. Через рік вони почали зустрічатися. До речі, Баубах старший від своєї обраниці на 14 років.

За час стосунків у пари народилося двоє синів, однак з одруженням вони не поспішали. Режисери працювали над спільними фільмами і кілька разів номінувалися на премію "Оскар".

Я показував їй фрагмент свого фільму, а потім через кілька місяців я дивився її фільм. Я не хочу здаватися надто щасливим, але це справді чудова річ – спостерігати, як хтось, кого ти любиш, робить щось, що ти також любиш,

– описував свої стосунки з коханою Баубах.

Він зізнався, що коли працює над одним фільмом з Гервінг, то хоче писати якомога краще, аби вразити свою кохану.

До речі, спершу чоловік думав, що фільм про Барбі – жахлива ідея, але коли він прочитав кілька сторінок сценарію, написаних Гервінг, то зрозумів, що це геніальна ідея. У режисерки є всі шанси цього року отримати "Оскар" за "Барбі".

Про те, що пара одружилася, повідомив представник Гервінг. Однак жодних деталей про те, як це було, він не розповів. Ми ж вітаємо молодят з одруженням і бажаємо їм прожити в радості багато років.