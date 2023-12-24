24 Канал зібрав підбірку з відомих голлівудських пар, які насолоджуються подружнім життям вже понад 25 років.

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Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер

Американська супермодель і телеведуча Сінді Кроуфорд та бізнесмен, а в минулому модель Ренді Гербер цього року відсвяткували 25 річницю шлюбу. Їхні стосунки почалися з дружби, а переросли у романтичні після того, як Сінді розлучилася з відомим актором Річардом Гіром.

З ним я ніколи не вдавала, що мені подобається бейсбол, медитація чи щось інше,

– говорила Сінді на початку стосунків.

Пара зустрічалася 2 роки, але освідчення так і не було, то ж Сінді вирішила взяти все у свої руки й зробила пропозицію Ренді. Тепер у них міцна сім'я та двоє дітей.

"Це були перші стосунки у моєму житті, які почалися з дружби. Я всім жінкам рекомендую такий варіант. Пристрасть приходить і йде, має свої злети та падіння, але якщо вам по-справжньому добре з людиною, то міцнішої основи для прекрасних стосунків ви не знайдете", – поділилася секретом щастя модель.

Джадд Апатоу та Леслі Манн

Відома комедійна акторка Леслі Манн перебуває у шлюбі зі своїм чоловіком режисером Джаддом Апатоу 26 років. У подружжя є дві дорослі доньки – Мод та Айріс. Познайомилися акторка та режисер, коли Леслі прийшла на прослуховування на фільм Джадда. Згодом подружжя пригадувало, що дуже швидко закохалося.

Що робить наш шлюб успішним, так це те, що ми завжди намагаємося ставати кращими та розуміти один одного. Ми обоє складні люди, але ми хочемо, щоб все вийшло, і ми любимо один одного,

– сказав Джадд виданню People.

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Стів Карелл та Ненсі Карелл

Зірка серіалу "Офіс" Стів Карелл вже 28 років одружений з акторкою комедійного кіно Ненсі Карелл. Подружжя об'єднують діти, кохання та любов до гумору. Стів навіть відверто зізнався, що Ненсі є набагато смішнішою від нього.

"Моя дружина набагато смішніша за мене. Нам смішно з одного й того ж. Люди питають: "У чому секрет шлюбу?" Немає ніякого секрету, нам просто пощастило", – казав Стів The Guardian у 2013 році.

Актор розповів, що у 1990-х і він, і дружина були дуже сором'язливими. То ж їм знадобилося чимало часу перш ніж вони пішли на побачення.

Зараз він старається щодня говорити коханій, що любить її, а також робити різні хатні справи, аби зробити приємність дружині.

Том Генкс та Ріта Вілсон

Актор та продюсер Том Генкс познайомився з майбутньою дружиною – акторкою Рітою Вілсон – у 1981 році. Спершу між ними виникли дружні стосунки і лише у 1988 році пара одружилася. Актори часто разом знімалися у фільмах та підтримували один одного у всіх ідеях.

У 2015 році Ріта пережила рак молочної залози і була вражена тим, як чоловік її підтримував. Зараз актори вже 35 років перебувають у шлюбі. У них є діти та онуки. Рита називає свого чоловіка "найкращим та найрозумнішим". У привітанні на день народження жінка щемливо подякувала коханому за те, що він щодня змушує її сміятися вже протягом 38 років.

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Джеймі Лі Кертіс та Крістофер Гест

Акторка та письменниця Джеймі Лі Кертіс вже майже 40 років одружена з колегою по цеху Крістофером Гестом. Жінка зразу зрозуміла, що Гест – саме той, хто їй потрібен. Це було кохання з першого погляду, то ж через пів року після першого побачення пара одружилася.

Джеймі та Крістофер не могли мати власних дітей, тому вирішили усиновити двох. Загалом зіркові партнери є дуже різними, але це їх лише зближує.

Ми не слухаємо ту саму радіостанцію, ми не читаємо ту саму газету, ми не лягаємо спати в той самий час,

– розповіла Джеймі Ле Кертіс

Жінка радить усім подружнім парам ніколи не розходитися, коли виникають проблеми. Саме вміння завжди залишатися разом і є секретом її шлюбу.

Сара Джесіка Паркер та Меттью Бродерік

Зірка серіалу "Секс у великому місті" Сара Джесіка Паркер та актор Меттью Бродерік одружилися у 1997 році. Цікаво, що наречена була у чорній сукні, а ніхто з гостей навіть не здогадувався, що прийшов на весілля. Закохані одружилися ще до того, як у Паркер почалися зйомки у культовому серіалі.

На питання про те, у чому секрет їхніх стосунків Бродерік відповів: "Я взагалі не знаю секрету, але я дуже вдячний і люблю Сару. Це дивовижно. Я маю на увазі, я не можу повірити, що минуло стільки часу. Це не так".

У подружжя є один син, який народила Паркер, та близнюки від сурогатної матері, адже вдруге акторці не вдалося завагітніти.

У багатьох інтерв'ю Сара розповідала, що дуже цінує у стосунках з коханим те, що вони можуть бути найкращими друзями.

Ліза Кудроу та Мішель Штерн

Виконавиця ролі Фібі Буффе у серіалі "Друзі" Ліза Кудроу одружена з рекламним менеджером з Франції Мішелем Штерном 28 років. Вони познайомилися у 80-х роках, а одружилися у 1995 році, адже спершу Мішель зустрічався з Лізиною сусідкою по кімнаті.

У подружжя є один син, який народився, коли Ліза знімалася у серіалі "Друзі". До речі, акторка не любить дивитися на себе на екрані, натомість її чоловік просто обожнює культовий серіал з дружиною в одній з головних ролей.

Коли ми вирішили одружитися, ми зрозуміли: ми не обіцяємо любити один одного вічно, але ми обіцяємо працювати над будь-якими проблемами, які виникнуть. Ми віддані тому, щоб наш шлюб працював. Виявляється, коли у вас є історія, виникає такий зв'язок, і любов набуває іншої форми,

– розповіла Ліза.

Акторка додала, що вони з чоловіком дозволяють один одному бути незалежними, а не тільки одним цілим.



Ліза Кудроу з чоловіком / Фото Getty Images