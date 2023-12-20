Чи було їхнє кохання – з першого погляду, закохані не зізнаються. Водночас вже невдовзі після зустрічі Еліс та Гарлі почали зустрічатися. Їхні стосунки тривали 7 років. У пари народився чудовий хлопчик.

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У 2023 році Гарлі освідчився Елізабет. Вона відповіла "так". А вже невдовзі розпочалася підготовка до весілля. Елізабет та Гарлі хотіли неодмінно додати у весільний маршрут Coles. Вони вдячні супермаркету за доленосну зустріч.

Весільні фото закоханих приголомшують

Відвідувачі Coles були приємно враженими, коли до супермаркету раптом зайшли наречений та наречена. Їх супроводжував фотограф Джейкоб Дженнінгс. Елізабет розповіла, що навіть у таких специфічних умовах він зробив неймовірно романтичні кадри.



Весільні кадри з супермаркету вражають своїм теплом та романтичністю / Фото Джейкоба Дженнінгса



Користувачі мережі бажають Елізабет та Гарлі сто років разом / Фото Джейкоба Дженнінгса

Представник Coles заявив, що вся команда радіє за Елізабет та Гарлі. Це дуже символічно, що у такий визначний день вони повернулися туди, звідки почалася їхня історія.

Коли Елізабет опублікувала світлини з весілля, користувачі мережі засипали молодят компліментами. Елізабет та Гарлі бажають прожити разом сотню років й залишатися такими ж щасливими, як у видатний день. Люди зауважують, що Елізабет та Гарлі на весільних світлинах просто сяють від щастя.