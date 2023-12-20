Была ли их любовь – с первого взгляда, влюбленные не признаются. Вскоре после встречи Элис и Гарли начали встречаться. Их отношения продолжались 7 лет. У пары родился замечательный мальчик.

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В 2023 году Гарли сделал предложение Элизабет. Она ответила "да". А вскоре началась подготовка к свадьбе. Элизабет и Гарли хотели обязательно добавить в свадебный маршрут Coles. Они благодарны супермаркету за судьбоносную встречу.

Свадебные фото влюбленных ошеломляют

Посетители Coles были приятно удивлены, когда в супермаркет вдруг зашли жених и невеста. Их сопровождал фотограф Джейкоб Дженнингс. Элизабет рассказала, что даже в таких специфических условиях он сделал невероятно романтические кадры.



Свадебные кадры из супермаркета поражают своим теплом и романтичностью / Фото Джейкоба Дженнингса



Пользователи сети желают Элизабет и Гарли сто лет вместе / Фото Джейкоба Дженнингса

Представитель Coles заявил, что вся команда радуется за Элизабет и Гарли. Это очень символично, что в столь выдающийся день они вернулись туда, откуда началась их история.

Когда Элизабет опубликовала фотографии со свадьбы, пользователи сети засыпали молодоженов комплиментами. Элизабет и Гарли желают прожить вместе сотню лет и оставаться такими же счастливыми, как в выдающийся день. Люди отмечают, что Элизабет и Гарли на свадебных фотографиях – просто сияют от счастья.