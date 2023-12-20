Мел является популярной тикток-блогеркой в Берне. Женщина решила снять видео вместе со своим мужем и рассказать обо всех курьезах их брака.

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Незнакомцы называют мужчину альфонсом

Мел и Алфи поженились в 2021 году. Женщина откровенно призналась, что сейчас многие путают ее с мамой Алфи. Незнакомцы часто смотрят на пару с осуждением, потому что считают, что Алфи – альфонс, пытающийся выманить деньги у влюбленной старшей женщины. Однако Мэл убеждает, что у нее нет столько денег.



Мел и Алфи в день своей свадьбы / Фото из фейсбука женщины

В ролике Алфи пошутил, что когда они вспоминают о детстве, то жена говорит только о своем, потому что его тогда не существовало.

У нас разница в возрасте, так что когда я говорю ему прекратить играть в эти игры, я буквально имею в виду приставку, а не игры с моими чувствами,

– пошутила Мел.

Женщина добавила, что, когда Алфи напоминает, сколько ей лет, она отправляет его спать.

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Кстати, раньше мы писали историю о 84-летней британке Айрис Джонс, которая развелась со своим 38-летним бойфрендом после 4 лет брака. Молодой любовник долго не горевал, а сразу нашел себе новую пенсионерку. Теперь Айрис не понимает, как могла выйти замуж за Мохаммеда. Женщина совсем не жалеет о разводе и уже даже готовится к новым отношениям.