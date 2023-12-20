Мел є популярною тікток-блогеркою у Берні. То ж жінка вирішила зняти відео разом зі своїм чоловіком та розповісти про всі курйози їхнього шлюбу.
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Незнайомці називають чоловіка альфонсом
Мел та Алфі одружилися у 2021 році. Жінка відверто зізналася, що зараз багато людей плутають її з мамою Алфі. Незнайомці часто дивляться на пару з осудом, бо вважають, що Алфі – альфонс, який намагається видурити гроші у закоханої старшої жінки. Однак Мел переконує, що у неї нема стільки грошей.
Мел та Алфі у день свого весілля / Фото з фейсбуку жінки
У ролику Алфі пожартував, що коли вони згадують про дитинство, то дружина говорить лише про своє, бо його тоді не існувало.
У нас різниця у віці, тож коли я кажу йому припинити грати в ці ігри, я буквально маю на увазі приставку, а не ігри з моїми почуттями,
– пожартувала Мел.
Жінка додала, що коли Алфі нагадує, скільки їй років, вона відправляє його спати.
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До речі, раніше ми писали історію про 84-річну британку Айріс Джонс, яка розлучилася зі своїм 38-річним бойфрендом після 4 років шлюбу. Молодий коханець довго не горював, а одразу знайшов собі нову пенсіонерку. Тепер Айріс не розуміє, як могла вийти заміж за Мохаммеда. Жінка зовсім не шкодує про розлучення і вже навіть готується до нових стосунків.