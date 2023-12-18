З'ясувалося, що Айріс сама кинула молодого коханця і зовсім не шкодує про це.

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Жінка щаслива, що вигнала молодого коханця

Зараз Айріс дивується, як погодилася вийти заміж за настільки молодшого чоловіка лише за декілька днів після першого знайомства, яке відбулося у листопаді 2019 року. Тоді жінка була переконана, що почуття, які виникли між ними, – справжні. Айріс хотіла довести це усім скептикам, які попереджали її, що Мохаммед – ловелас.

Стосунки пари зіпсувалися влітку 2023 року. Вони все більше почали сваритися через гроші та домашні обов'язки, то ж Айріс вигнала бойфренда зі свого дому. Вона була рада, що все закінчилося, адже вважає, що стосунки стали токсичними.

Однак Мохаммед довго не горював і одразу знайшов собі нову пасію. Ба більше, він навіть використав ті самі прийоми, аби завоювати серце іншої жінки.

Кілька тижнів тому зі мною абсолютно несподівано зв'язалася інша жінка через фейсбук. Вона теж пенсіонерка та бабуся. Вона була розлючена через те, що Мохамед "прокотив" її. Він практично одразу переїхав з мого будинку до її. Але я не відчула жодної краплі ревнощів або жалю. Мені просто було її шкода,

– розповіла Айріс.

Дивіться відео про історію стосунків Айріс та Мохаммеда:

За пів року після розриву Айріс заявила, що готова до нових стосунків – вона хоче знайти кохання до Різдва.

"Хочу, щоб він був платоспроможним, красивим, струнким, приблизно мого віку, мав свій дім. В ідеалі мені б хотілося чоловіка у формі", – сказала оптимістична пенсіонерка.

Зараз Айріс вже спілкується з потенційним кандидатом, який молодший від неї на 8 років.