Выяснилось, что Айрис сама бросила молодого любовника и совсем не жалеет об этом.

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Женщина счастлива, что выгнала молодого любовника

Сейчас Айрис удивляется, как согласилась выйти замуж за столь младшего мужчину всего через несколько дней после первого знакомства, которое состоялось в ноябре 2019 года. Тогда женщина была убеждена, что возникшие между ними чувства – настоящие. Айрис хотела доказать это всем скептикам, предупреждающим ее, что Мохаммед – ловелас.

Отношения пары испортились летом 2023 года. Они все больше начали ссориться из-за денег и домашних обязанностей, поэтому Айрис выгнала бойфренда из своего дома. Она была рада, что все закончилось, ведь считает, что отношения стали токсичными.

Однако Мохаммед долго не горевал и сразу нашел себе новую пассию. Более того, он даже использовал те же приемы, чтобы завоевать сердце другой женщины.

Несколько недель назад со мной совершенно неожиданно связалась другая женщина через фейсбук. Она тоже пенсионерка и бабушка. Она была взбешена из-за того, что Мохамед "прокатил" ее. Он практически сразу переехал из моего дома в ее. Но я не почувствовала ни капли ревности или жалости. Мне просто было ее жалко,

– рассказала Айрис.

Смотрите видео об истории отношений Айрис и Мохаммеда:

Через полгода после разрыва Айрис заявила, что готова к новым отношениям – она хочет найти любовь к Рождеству.

"Хочу, чтобы он был платежеспособным, красивым, стройным, примерно моего возраста, имел свой дом. В идеале мне хотелось бы мужчину в форме", – сказала оптимистичная пенсионерка.

Сейчас Айрис уже общается с потенциальным кандидатом, который младше ее на 8 лет.