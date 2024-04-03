Во время ретроградного Меркурия 3 знака зодиака найдут любовь

Во время ретроградного Меркурия трем знакам зодиака невероятно повезет. Они встретят свою любовь.

Так, уже до 25 апреля Телец, Весы и Близнецы найдут любовь. Это будет очень особенная встреча, пишет Love 24.

Кстати Кому из знаков зодиака уже 3 апреля повезет в любви

Телец

В следующие несколько недель вы встретите любовь всей жизни. Приготовься к магическим моментам и нежным объятиям. Любовь зажжет огонь в твоем сердце.

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Близнецы

В апреле ваше сердце будет биться быстрее. Впереди невероятная встреча. Любовь придет к вам неожиданно и там, где совсем не ждали. Поделитесь своими чувствами с избранником сердца. Вместе почувствуете настоящее счастье.

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Весы

Уже совсем скоро вы встретите человека, в котором найдете абсолютно все, что искали. Вы будете переполнены радостью и теплом. Впереди невероятные утра, дни, вечера и ночи в лучшей компании.

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