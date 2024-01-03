Абдула Матина считают самым желанным и одним из самых богатых холостяков Азии. Он активно ведет инстаграм, где делится красивыми фотографиями из своей жизни.

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Пара встречается уже несколько лет

Сын султана Хассанала Болкиаха опубликовал фотографию с невестой, которая демонстрирует кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце. Молодожены одеты в классические костюмы и выглядят непревзойденно. В подписи к фото Матин поздравил всех с 2024 годом.

Аниша Иса Калебич является внучкой специального советника султана Пехина Дато. Пара встречается уже несколько лет, а помолвка состоялась в октябре 2023 года. Свадьба члена королевской семьи продлится с 7 по 16 января. Исламская церемония намечена на 11 января, а свадебный прием и парад вокруг столицы Брунея Бандар-Сери-Бегаван на 14 января.

Кстати, на празднование могут приехать Принц Уильям и Кейт Миддлтон, ведь отец жениха – султан Хассанал Болкиах – был гостем на их свадьбе в Великобритании.

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Что известно об Абдулле Матине

Принц Матин является 10-м ребенком султана Бейрута. Он часто сопровождает отца на официальных событиях. Так, Матин был гостем на коронации короля Чарльза и королевы Камиллы прошлого мая, а также присоединился к своему отцу на похоронах королевы Елизаветы в сентябре 2022 года.

В 2017 году издание The Elite Daily признало Матина самым желанным женихом мира, а его состояние оценили в 20 миллиардов долларов.