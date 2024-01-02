Звезда признается, что, наконец, счастлива. Теперь она имеет вожделенную семью. Каков был путь звезды к этому, читайте в материале Love.

Обратите внимание Наталья Могилевская впервые засветила любимого, с которым удочерила девочек-сестер

Могилевской часто приписывали романы с представителями украинского шоубиза и бизнеса. Впрочем, Наталья редко комментировала слухи. А однажды призналась, что лучшие отношения у нее всегда были и остаются только со зрителями, потому что музыка – смысл всего.

Дмитрий Чалый

Первым официальным избранником Могилевской стал бизнесмен Дмитрий Чалый. Роскошная свадьба состоялась в 2004 году. Локацией для торжественной церемонии стал малый зал Мариинского дворца. Сразу после свадьбы счастливые Наталья и Дмитрий отправились в Париж, чтобы провести в городе любовь и огней медовый месяц.

Казалось, что впереди годы, десятилетия сказочной жизни. В то же время все закончилось очень быстро. Уже в 2005 году Наталья и Дмитрий подали на развод. Причины такого решения экс-возлюбленные не раскрывали.



Кадр со свадьбе Натальи и Дмитрия / Viva

Егор Долинин

Следующей очень серьезной любовью в жизни Натальи стал Егор Долинин. Они познакомились на свадьбе, куда Егор пришел вместе с дочерью. Сначала будущие влюбленные разговорились, а завершилось все страстным поцелуем.

Позже бизнесмен признается: они познакомились в очень сложный для него период жизни. Наталья заметила это и сказала: "ты такой грустный, давай я тебя поцелую". Так началась прекрасная история любви.

Если честно, я считаю, что у меня было не два брака, а только один – настоящий. Это отношения с Егором Долининым. В течение пяти лет я исполняла обязанности хозяйки дома и женщины, которая должна заботиться о своем любимом муже и его детях.

– призналась Могилевская.

Их отношения продолжались 5 лет. А впоследствии пара ошарашила поклонников новостью о том, что между ними все кончено.



Могилевская и Долинин / Viva

Заметьте! Также одно время Могилевской приписывали роман с ее партнером по "Танцы со звездами" Владом Ямой. В то же время, слухи не получили ни одного подтверждения. Наталья отмечала, что у них с Владом не было ничего такого, из-за чего ей могло бы быть стыдно смотреть в глаза его жене (на момент "Танцев со звездами" будущие супруги уже находились в отношениях).

Олег Рыжов

С 2020 по 2023 год звезды регулярно приписывали роман с бизнесменом Олегом Рыжовым. Они вместе посещали светские мероприятия и охотно позировали на общих фотографиях.



Могилевская и Рыжов / Viva

В частности, на закрытии "Недели моды" в Киеве в 2020 году Наталья и Олег держались за руки. Кроме того, Могилевская шутила, что Рыжков "любит ее в платьях, а она хулиганит".

Впрочем, никто из "пары" до сих пор не подтверждал, что между ними есть хоть намек на романтику. В то же время, подписывая новогоднюю фотографию, Наталья писала "мой Рыжов". В комментариях сразу же принялись поздравлять, вероятных, влюбленных и желать им счастья.



Могилевская о Рыжове / Скриншот 24 Канала

А потом в сети опубликовали милую историю.



Хотя, возможно, все-таки что-то и было / Скриншот "ТаблоID"

Поклонники ждали, что вот-вот им сообщат радостную новость. В то же время этого так и не произошло. А потом Наталья вообще опровергла, что они с Рыжковым – в отношениях. По словам певицы, они – просто друзья.

Сейчас Наталья – в счастливых отношениях

После начала полномасштабного вторжения Наталья осталась в Украине. Здесь она и встретила свою любовь. Известно, что мужчину зовут Валентин. Вместе они ездили на фронт и активно помогали детям и переселенцам. В это сложное время влюблены и приняли решение стать родителями. В новогоднюю ночь Наталья впервые показала любимого. Его звезда называет "мужем", однако неизвестно, поженились ли они официально.



Могилевская с любимым / Скриншот с видео

Поклонники очень рады за любимую певицу и оставили ей много теплых комментариев.