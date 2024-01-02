Зірка зізнається, що нарешті – щаслива. Тепер вона має омріяну сім'ю. Яким був шлях зірки до цього, читайте у матеріалі Love.
Зверніть увагу Наталія Могилевська вперше засвітила коханого, з яким удочерила дівчаток-сестер
Могилевській часто приписували романи з представниками українського шоубізу та бізнесу. Втім, Наталія рідко коментувала чутки. А одного разу зізналася, що найкращі стосунки у неї завжди були й залишаються тільки з глядачами, бо музика – сенс всього.
Дмитро Чалий
Першим офіційним обранець Могилевської став бізнесмен Дмитро Чалий. Розкішне весілля відбулося у 2004 році. Локацією для урочистої церемонії став малий зал Маріїнського палацу. Відразу після весілля щасливі Наталія та Дмитро вирушили до Парижа, аби провести у місті кохання та вогнів свій медовий місяць.
Здавалося, що попереду – роки, десятиліття казкового життя. Водночас все закінчилося дуже швидко. Вже у 2005 році Наталія і Дмитро подали на розлучення. Причини такого рішення ексзакохані не розкривали.
Кадр з весілля Наталії та Дмитра / Viva
Єгор Долінін
Наступними дуже серйозним коханням у житті Наталії став Єгор Долінін. Вони познайомилися на весіллі, куди Єгор прийшов разом з донькою. Спершу майбутні закохані розговорилися, а завершилося все пристрасним поцілунком.
Згодом бізнесмен зізнається: вони познайомилися у дуже складний для нього період життя. Наталія зауважила це й сказала: "ти такий сумний, давай я тебе поцілую". Так почалася прекрасна історія кохання.
Якщо чесно, я вважаю, що у мене було не два шлюби, а лише один – справжній. Це стосунки з Єгором Долініним. Протягом п'яти років я виконувала обов'язки господині дому та жінки, яка повинна піклуватися про свого коханого чоловіка і його дітей,
– зізналася Могилевська.
Їхні стосунки тривали 5 років. А згодом пара ошелешила шанувальників новиною про те, що між ними все скінчено.
Могилевська та Долінін / Viva
Олег Рижов
Від 2020 до 2023 року зірці регулярно приписували роман з бізнесменом Олегом Рижовим. Вони разом відвідували світські заходи та охоче позували на спільних світлинах.
Могилевська та Рижов / Viva
Зокрема, на закритті "Тижня моди" у Києві у 2020 році Наталія та Олег трималися за руки. Окрім того, Могилевська жартувала, що Рижков "любить її у сукнях, а вона – хуліганить".
Утім ніхто з "пари" досі не підтверджував, що між ними є хоч натяк на романтику. Водночас, підписуючи новорічну світлину, Наталя писала "мій Рижов". У коментарях відразу ж взялися вітати, ймовірних, закоханих й бажати їм щастя.
Могилевська про Рижова / Скриншот 24 Каналу
А згодом у мережі опублікували милу історію.
Хоча, можливо, все-таки щось і було / Скриншот "ТаблоID"
Шанувальники чекали, що ось-ось їм повідомлять радісну новину. Водночас цього так і не сталося. А згодом Наталя взагалі спростувала, що вони з Рижковим – у стосунках. За словами співачки, вони – просто друзі.
Зараз Наталія – у щасливих стосунках
Після початку повномасштабного вторгнення Наталія залишилася в Україні. Тут вона й зустріла своє кохання. Відомо, що чоловіка звуть Валентин. Разом вони їздили на фронт та активно допомагали дітям й переселенцям. У цей складний час закохані й ухвалили рішення стати батьками. У новорічну ніч Наталія вперше показала коханого. Його зірка називає "чоловіком", однак невідомо, чи вони – вже офіційно одружені.
Могилевська з коханим / Скриншот з відео
Шанувальники – дуже раді за улюблену співачку й залишили їй багато теплих коментарів.