Абдула Матіна вважають найбажанішим та одним з найбагатших холостяків Азії. Він активно веде інстаграм, де ділиться красивими світлинами зі свого життя.

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Пара зустрічається вже кілька років

Син султана Хассанала Болкіаха опублікував фотографію з нареченою, яка демонструє каблучку з великими діамантом на безіменному пальці. Молодята одягнені у класичні костюми й мають неперевершений вигляд. У підписі до фото Матін привітав усіх з 2024 роком.

Аніша Іса Калебіч є онукою спеціального радника султана Пехіна Дато. Пара зустрічається вже кілька років, а заручини відбулися у жовтні 2023 року. Весілля члена королівської родини триватиме з 7 по 16 січня. Ісламська церемонія запланована на 11 січня, а весільний прийом і парад навколо столиці Брунею Бандар-Сері-Бегаван на 14 січня.

До речі, на святкування можуть приїхати Принц Вільям і Кейт Міддлтон, адже батько нареченого – султан Хассанал Болкіах – був гостем на їхньому весіллі у Великій Британії.

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Що відомо про Абдула Матіна

Принц Матін є 10-ю дитиною султана Бейруту. Він часто супроводжує батька на офіційних подіях. Так, Матін був гостем на коронації короля Чарльза та королеви Камілли минулого травня, а також приєднався до свого батька на похоронах королеви Єлизавети у вересні 2022 року.

У 2017 році видання The Elite Daily визнало Матіна найбажанішим нареченим світу, а його статки оцінили у 20 мільярдів доларів.