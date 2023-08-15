Где признаться девушке в любви во Львове: 5 малоизвестных мест для романтического предложения

Признание – важное событие в жизни каждой пары. Мужчины с трепетом готовятся к этому моменту, ведь стараются, чтобы любимые запомнили его на всю жизнь. В Украине одним из самых популярных городов для романтических событий Львов.

Ратуша, Высокий замок, Дом ученых – эти места часто выбирают для предложения руки и сердца. Если же вы планируете сделать предложение любимой, но хотите сделать это в необычном и малоизвестном для туристов месте, то подборка 24 Канала именно для вас.

Интересно Обручальное кольцо, как символ любви: кто из звезд отказался от этого украшения и почему

Где сделать предложение девушке во Львове

Фонтан в Стрыйском парке

Стрыйский парк – одно из самых живописных мест Львова. Летом этого года там заработал отреставрированный фонтан "Ивасик-Телесик". Невероятно романтическая атмосфера там царит вечером – игривый фонтан дополняют цветные фонари, неподалеку часто играет саксофонист. Это прекрасное место, которое может стать особенным для вашей пары. Пригласите любимую на прогулку, которую она точно никогда не забудет.

Стрыйский парк, неподалеку от панорамы бара "Башня"



Фонтан в Стрыйском парке / Фото "Твой город"

Музей ретро-автомобилей

Этот вариант подойдет тем, кто хочет не только романтическое, но и необычное признание. Организуйте романтическое свидание среди эксклюзивных ретро автомобилей. Купите для любимой ее любимые цветы, закажите вкусную еду. Чтобы добавить локации уюта, украсьте его общими фотографиями, а также пригласите саксофониста.

ул. Дмитрия Витовского, 57а



Признание в музее ретро-автомобилей / Фото "Подари сказку"

Итальянский дворик

Это популярная локация среди львовян и туристов, но там всегда очень уютно и спокойно. Итальянский двор – одно из самых прекрасных и романтичных украшений центральной части города. Предложение руки и сердца здесь можно сделать в присутствии других гостей или позаботиться, чтобы вам с любимой никто не мешал.

площадь Рынок, 6



Итальянский дворик во Львове / Фото yesyes.ua

Кафе Prostir Lviv

Это невероятно красивая локация под открытым небом в Парке культуры. Часто там устраивают просмотр фильмов, разные встречи, мастер-классы. Особая атмосфера царит вечером, когда заходит солнце и зажигают огоньки. Договоритесь о вечере только для вас, пригласите любимую на просмотр фильма под звездами и вкусный ужин, который завершится признанием. Уверены, это будет очень чувственно и трогательно.

ул. Лыжвярская, 42



Кафе Prostir Lviv / Фото с инстаграмма заведения

Прогулка на лошадях

Пробовать что-нибудь новое вдвоем – это всегда очень приятно и интересно. А прогулка на лошадях – еще и романтично. Организуйте такую аттракцию, а после этого – романтический ужин на той же локации или неподалеку.

с. Зубра, недалеко от ресторана "Рафаэль"



Прогулка на лошадях / Фото Bodo