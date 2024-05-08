От ненависти до любви: запутанная love story Потапа, который празднует день рождения

Украинский рэпер и продюсер Потап в последнее время часто попадал в скандалы. Но 8 мая артист празднует свой 43-й день рождения, и по этому случаю мы решили рассказать о его ярких и нашумевших историях любви.

Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) был женат дважды. О том, кому сейчас принадлежит сердце исполнителя, пишет Love24.

Читайте также Джорджу Клуни – 63 года: как вечный бабник превратился в идеального отца и мужа

Первый брак Потапа

В 1999 году Потап женился на Ирине Горовой, с которой в будущем они вместе основали продюсерский центр Mozgi Entertainment. В 2008 году у супругов родился сын Андрей. Также известно, что Потап принял дочь жены от предыдущего брака и участвовал в ее воспитании.



Потап с первой женой и сыном / Фото из соцсетей

Каким был 15-летний брак Потапа и Горовой – неизвестно. Артист почти не говорил о личной жизни на публику. В 2014 году стало известно, что супруги разводятся. Вероятной причиной разрыва называли измену Потапа с коллегой – Настей Каменских.

Ненависть с первого взгляда

С Каменских Потап познакомился в 2006 году, и именно она принесла реперу популярность. В то время Потап искал певицу для дуэта, и друг познакомил его с Настей. 19-летняя девушка очень не понравилась 25-летнему Потапенко.

Мы встретились, я взглянул на Настю, и она мне сразу не понравилась. Я отказался с ней что-то делать и продолжил поиски,

– рассказывал Потап в одном из интервью.

Но судьба свела их еще раз, и исполнители таки решили попробовать записать совместную песню. Их дуэт стал настоящим фурор и быстро получил бешеную популярность. Едва ли не каждая новая песня "Потапа и Насти" становилась очередным хитом. Однако отношения между ними "не клеились".

Первые 3 года существования дуэта Потап и Настя постоянно ссорились, но продолжали работать вместе.

Интересно "Я им одержима": как сложилась личная жизнь невероятной Адель

Самая неожиданная свадьба года

Поклонники часто приписывали любимым артистам роман, хотя Потап тогда был женат на Горовой. Певцы эту информацию никак не комментировали. Но все изменилось после того, как их заметили вместе на отдыхе на Кубе в 2014 году. Именно после этой поездки Потап развелся с Горовой. В 2017 году артисты заявили, что ставят дуэт "Потап и Настя" на паузу.

Исполнители умело скрывали свои отношения вплоть до 2019 года. О том, что они вместе, поклонники узнали только в день свадьбы. Потап выпустил нежную песню "Константа", в которой признавался Насте в любви.

Смотрите клип на песню Потапа для Насти:

Настя же написала любимому песню "Обіцяю", которая стала настоящим хитом. Звездная свадьба была очень нежной и романтичной. Это событие еще долго все обсуждали.

Потап и Настя имели действительно счастливый и влюбленный вид. После бракосочетания они часто публиковали совместные фото в соцсетях и признавались друг другу в любви. Было заметно, что между ними царит идиллия и взаимопонимание.



Свадьба Потапа и Насти / Фото из соцсетей

Заметьте Проблемы со здоровьем и мечты о первенце: как сложился брак Джастина и Хейли Биберов

Слухи о разводе

Но после полномасштабного вторжения России в Украину появились слухи, что брак звезд дал трещину. Потап длительное время находился за границей, а Настя вернулась в Украину. Еще вчера безумно влюбленные артисты перестали публиковать совместные фотографии в соцсетях, чем только подогревали слухи о разрыве.

Однако Настя возразила, что их браку пришел конец. Женщина отметила, что она до сих пор со своим мужем, но они не могут проводить все время вместе. В то же время Потап в интервью в 2023 году заявил, что Настя и сын от Горовой – самые важные люди в его жизни.



Потап и Настя опровергли слухи о разводе / Фото из соцсетей

Что на самом деле сейчас происходит между Потапом и Настей – неизвестно. Но оба артиста сильно оскандалились в последнее время – Потап после нескольких неудачных треков и поездок за границу, а Настя после интервью Маше Ефросининой, где ее обвинили в неискренности.

Настя уже поздравила мужа с днем рождения в инстаграме. Она опубликовала фото Потапа и написала, что любит его. Так что, надеемся, что знаменитости действительно до сих пор счастливы вместе, а все остальное – просто слухи.