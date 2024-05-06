Список звездных бывших Клуни просто поражает. Актер встречался с топовыми моделями и актрисами, однако по-настоящему влюбился в женщину, которая кардинально отличается от всех его пассий. Об истории любви Джорджа и Амаль Клуни читайте в материале Love24.

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Жизнь до Амаль

В жизни Клуни было много романов – он встречался с актрисами Рене Зелвегер, Джулией Робертс, Келли Престон, моделями Синди Кроуфорд и Элизабет Каналис. Актеру нравилось быть холостяком, и он точно не собирался жениться. Тем более, что в 28 лет Клуни уже клялся в вечной любви актрисе Талии Бальсам.

Молодые и влюбленные актеры поженились в Вегасе, а впоследствии поняли, что поспешили с таким решением. Супруги развелись в 1993 году.

Я, наверное, точно не был тем, кто должен был бы быть женат на тот момент. Я просто не чувствую, что дал Талии справедливый шанс. Я ответственен за провал этого брака,

– говорил Клуни.

Один неудачный опыт, и Джордж понял – больше никаких браков. Как-то Николь Кидман и Мишель Пфайфер поспорили, что Клуни до 40 лет таки женится и будет иметь детей. Актрисы немного ошиблись, ведь второй раз Клуни женился более чем на 10 лет позже, чем они прогнозировали.

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Умная и требовательная: какая женщина покорила сердце холостяка

В 2013 году Клуни встретил юристку ливанского происхождения Амаль Аламуддин. Восточная внешность и острый ум женщины немедленно очаровали актера. Еще больше Амаль восхитила его тем, что на все звонки на предложения встретиться от актера отвечала, что очень занята. Женщина не врала, ведь у нее действительно очень ответственная работа, в которой она часто летает в командировки.

Об отношениях Клуни и Аламуддин гудел весь Голливуд. Никто не думал, что знаменитый холостяк влюбится в юристку и правозащитницу, ведь раньше в его вкусе были модели и старлетки. Но именно острый ум и невероятная красота Амаль очаровали Клуни.

Через несколько месяцев после знакомства это произошло – 53-летний Джордж Клуни наконец женился. Хотя Амаль моложе мужа на 18 лет, но это никак не мешает их счастью. Проблема была в другом – актеру было сложно найти общий язык с родителями жены, которые считали, что он не ровня их дочери. Клуни всячески пытался угодить ливанским тестам, чтобы доказать, что достоин Амаль.

Идеальная пара

В 2017 году Амаль родила любимому двойняшек – дочь Эллу и сына Александра. Так ярый холостяк превратился в любящего отца. Клуни даже решил покинуть актерскую карьеру, чтобы больше времени проводить с самыми важными в его жизни людьми – женой и детьми.

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Кстати, Амаль также разрушила стереотип о том, что женщины должны рано выходить замуж. Юристка встретила Клуни в 36 лет и на самом деле в то время уже смирилась с неудачами в личной жизни, поскольку много работала. И пример женщины показал, что можно быть успешной и в карьере, и в личной жизни тогда, когда на это придет время.

То, что я нашла с Джорджем, – это большая любовь, в которую я всегда верила,

– призналась Амаль.

Интересно, что сейчас Амаль Клуни активно защищает Украину. После полномасштабного вторжения России юристка консультирует украинское правительство по привлечению государства-агрессора к ответственности за все преступления. Она является участницей международной группы по правовым вопросам и работает с Международным уголовным судом в Гааге. В своей речи в Совбезе ООН в 2022 году о зверствах россиян в Украине Клуни вызвала у всех мурашки.

Джордж и Амаль часто появляются вместе на публике. Они всегда имеют невероятный вид, а в их взглядах друг на друга заметна любовь. Супруги Клуни – это идеальное сочетание красоты, ума и любви.