Дружба переросла в любовь

Джастин и Хейли познакомились еще в далеком 2009 году. Больше об их истории любви – в материале Love24.

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В то время Бибер уже был всемирно известным певцом. Будущих супругов познакомил отец Хейли – актер Стивен Болдуин. На видео с первой встречи заметно, как Хейли безэмоционально протянула руку Джастину.

Смотрите видео с первой встречи Хейли и Джастина Биберов:

Впоследствии Джастин закрутил роман с певицей Селеной Гомес, а их отношения обсуждал весь мир. В 2011 году Бибер снова встретил Хейли – это произошло на премьере документального фильма о певце "Никогда не говори никогда". Позже Хейли призналась, что никогда не была фанаткой Бибера, поэтому в тот вечер она просто сфотографировалась с ним вместе с отцом.

Отношения Бибера и Гомес были довольно скандальными – они то расходились, то снова сходились. В 2014 году певца заметили в церкви вместе с Хейли и ее подругой Кендалл Дженер. С тех пор СМИ начали подозревать, что между Джастином и Хейли возник роман. Однако парень и девушка уверяли – они просто очень хорошие друзья.

Люди сумасшедшие. Хейли просто моя лучшая подруга,

– говорил Бибер.

И действительно в начале отношений Хейли и Джастин были друзьями. Однако уже в 2015 году между друзьями вспыхнула искра любви. Они были так влюблены, что не скрывали своих чувств на публике, а потому папарацци часто фотографировали их поцелуи.

Однако в 2016 году пара драматично разошлась, а Джастин даже попытался возобновить отношения с Селеной Гомес. Бывшие любовники были вместе 4 месяца и спровоцировали новую мощную волну обсуждений своих отношений.

Роскошная свадьба певца и модели

Чувства к Хейли оказались сильнее и уже в 2018 году пара снова сошлась. Через несколько месяцев после примирения на то время 24-летний Джастин сделал предложение своей 21-летней возлюбленной.

Хейли, я так влюблен во все, что есть в тебе! Я так хочу провести свою жизнь, чтобы узнать каждую частичку тебя, любить тебя терпеливо и ласково. Мое сердце полностью твое, и я всегда буду ставить тебя на первое место! Ты любовь моей жизни, Хейли Болдуин. Я не хотел бы провести ее ни с кем другим

– сказал Джастин.

Влюбленная пара быстро поженилась в мэрии Нью-Йорка, а через год отпраздновала роскошную свадьбу в Южной Каролине, где среди гостей было много знаменитостей.

Жизнь после бракосочетания

Уже после свадьбы Хейли призналась, что после разрыва с Джастином в 2016 году, она все равно считала его самой большой любовью своей жизни. Поэтому девушка была счастлива, что их судьбы таки объединились. Кстати, в 2019 году влюбленные даже набили одинаковые татуировки – это было изображение персика в честь популярной песни Джастина "Peaches".

В 2022 году в жизни молодых супругов случились первые настоящие испытания – у Хейли случился мини-инсульт, а через несколько месяцев у Джастина диагностировали синдром Рамзи Ханта, который вызвал паралич правой части лица певца. Муж и жена пытались поддерживать друг друга в сложный период, однако это было непросто.

Честно говоря, в браке мне больше всего нравится то, что мы чувствуем в общении. Джастин мой лучший друг во всем мире. Нет никого, с кем бы я хотела проводить больше времени или делать что-то,

– призналась Хейли.

Джастин так же считает Хейли самым близким и самым красивым человеком. Правда, в одном из интервью он признался, что представлял себе брак по-другому. Сейчас он более осознанно относится к супружеской жизни.

Интересно! Хейли Бибер призналась, что ее любимая поза в сексе – догги-стайл. Также модель прокомментировала секс втроем и отметила, что они с мужем – категорически против такого вида интима.

Сейчас Хейли мечтает о том, чтобы родить ребенка. Однако она переживает из-за хейтеров. Женщина боится, что малыш может столкнуться с негативом, от которого она сама неоднократно страдала. В то же время Джастин о желании родить ребенка публично не говорил. Супруги нечасто комментируют личную жизнь, но на всех событиях – Джастин и Хейли неизменно вместе.