Свадебная церемония состоялась в Виндзорской ратуше. Благословили пару в часовне Святого Георгия, куда пришли и королева Елизавета II и принц Филипп. А во время свадебной вечеринки Ее величество заметила, что очень гордится Чарльзом и Камиллой. Елизавета II подчеркнула: "мой сын – дома и с женщиной, которую любит". В годовщину свадьбы пары Love 24 вспоминает, что известно об их истории любви.

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Все началось с шутки

Чарльз и Камилла впервые встретились в 1970-х. Их познакомила Лючия Санта-Крус, которую СМИ называют первой любовью будущего короля. Говорят, что история Чарльза и Камиллы началась с шутки. Она заметила: "моя прабабушка была любовницей твоего прадедушки, чувствую, у нас есть что-то общее".

Камилла очаровала Чарльза своей улыбкой, и тем – что смеялась с тех же шуток, что и он. Биографы отмечают: она была очень легкой, естественной и без капли подхалимства перед наследником престола Великобритании.

Уже после первой встречи Чарльз нашел номер телефона Камиллы и позвонил ей. Казалось бы, ничто не могло помешать счастью влюбленных.

Однако уже в 1971 году Чарльз начал служить в Королевском флоте. Разлука действовала на нервы влюбленным. Между ними возникали недоразумения. Масла в огонь подливал и дворец, который считал Камиллу не лучшей кандидаткой на роль жены наследника престола. Очевидно, тогда Чарльзу не хватило сил и желания, чтобы бороться за будущее с женщиной, которую он любил. Казалось бы, на этом история может завершиться.

Два (не?) счастливых брака

В 1973 году Камилла выходит замуж за Эндрю Паркера Боулза – экс-бойфренда принцессы Анны. Биографы считают, что Чарльз пытался помешать этому браку. Он считал очень несправедливым то, что "такие взаимно счастливые отношения" длились всего 6 месяцев.

Разбитые сердца не помешали Чарльзу и Камилле оставаться хорошими друзьями. Они встречались на светских раутах, обменивались улыбками и фразами вежливости. Биограф Пенни Джунор считает, что романтические отношения между Чарльзом и Камиллой возобновились уже в 1978 – 1979 годах. Эндрю Паркер Боулз знал об этом, однако предпочитал не поднимать шума.

В 1981 году происходит "свадьба века". Чарльз женился на юной и прекрасной Диане Спенсер. Мир запомнит ее как королеву людских сердец. Диана была влюблена в мужа и не скрывала своих чувств. А он на ее признание "я тебя люблю" ответил лишь "что бы ни означало любовь". Камилла получила приглашение на свадьбу и воспользовалась им. Она наблюдала за Чарльзом и Дианой фактически "с первого ряда".

К тому времени отношения Чарльза и Камиллы были на паузе. А когда Диана узнала об их возобновлении, чувствовала себя оскорбленной и опустошенной. Биографы отмечают, что однажды она даже решилась пригласить Камиллу на разговор, хотя и немного опасалась ее. Тогда Диана заявила, что знает о романе своего мужа. Камилла в ответ заметила: "ты имеешь все, чего когда-либо хотела. Все мужчины мира влюбляются в тебя, и у тебя двое прекрасных детей, чего еще ты хочешь?". Диана ответила: "я хочу своего мужа".

В 1992 году Чарльз и Диана завершили свои отношения. Развод продолжался до 1996 года. К тому времени уже были "слиты" аудиозаписи разговоров Чарльза и Камиллы, в которых были пикантные моменты и признания в любви. Более того, Чарльз уже не скрывал, что изменял Диане.

В 1995 году Камилла разводится с Эндрю Паркером Боулзом. Так начинается новая страница в истории Чарльза и Камиллы.

От любовницы до королевы

Несколько следующих лет Чарльз и Камилла – вместе. Они не скрывают свои отношения, однако не слишком и афишируют их. Впоследствии влюбленные переезжают в Кларенс Хаус, а в феврале 2005 года объявляют о помолвке. Чарльз отметил, что они с Камиллой – очень рады, а этот день будет действительно особенным для них и их родных. Сыновья Чарльза и Дианы – принц Уильям и принц Гарри – опубликовали совместное заявление. В нем говорилось, что они очень рады за отца и Камиллу и желают им удачи в совместном будущем. Хотя, если анализировать мемуары "Запасной", которые принц Гарри напишет годы спустя, формируется впечатление, что он так и не смирился с этим браком.

Следующие годы после свадьбы Камилла преданно работает на британскую корону. В конце концов, ей удается получить любовь публики и доверие королевы Елизаветы II. В 2022 году Ее величество объявила: когда Чарльз взойдет на престол, Камилла будет иметь титул королевы-консорта. Кроме того, Камиллу приняли в Орден Подвязки – старейший и самый высокий в Великобритании.

Коронация Чарльза III и Камиллы состоялась в мае 2023 года.



Коронация Чарльза и Камиллы / Getty images

К сожалению, меньше чем через год стало известно, что король борется с раком. Камилла – всегда рядом: поддерживает и помогает во всех сферах жизни. Также она добросовестно выполняет свои обязанности королевы.