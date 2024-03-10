Каждый из них прошел свой королевский и, одновременно, сложный путь к счастью. Love 24 рассказывает, что известно о личной жизни Чарльза, Анны, Эндрю и Эдварда.

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Чарльз III – между любовью и короной

Принц Чарльз III с юных лет готовился стать будущим королем Великобритании. Он пытался играть "по правилам", однако, в конце концов, оказался в эпицентре самого громкого романтического скандала XX века.

Еще в 1970-х Чарльз встретил Камиллу – сейчас королеву. Будущих влюбленных познакомила общая подруга. Существует легенда, что все началось с шутки Камиллы: "моя прабабушка была любовницей твоего прадедушки, чувствую, у нас есть что-то общее". Отношения молодых людей развивались стремительно и страстно. Однако Елизавета II и принц Филипп не одобряли Камилу как жену наследника престола. Тогда Чарльз выбрал не бороться за собственное счастье.

Уже в 1981 году весь мир, затаив дыхание, наблюдал за свадьбой века. Чарльз вел под венец юную и прекрасную Диану Спенсер – будущую королеву людских сердец.



Фотограф поймал счастливый момент Чарльза и Дианы / Getty images

Диана была искренне влюблена в Чарльза и надеялась на счастливую семейную жизнь. Между тем будущий король Великобритании был настроен не так оптимистично. Когда во время интервью пару спросили, влюблены ли они, Диана отвечает "конечно", а Чарльз лишь замечает: "что бы ни означало любовь".

В этом браке родилось двое сыновей: принц Уильям и принц Гарри. А завершилась история очень скандальным разводом. К тому времени уже весь мир знал, что Чарльз изменяет с Камиллой.

Через 8 лет после того, как Диана погибла в ДТП в Париже, Чарльз женился на Камилле. Сейчас они – король и королева Великобритании.



Чарльз и Камилла в день коронации / Getty images

Анна – принцесса эпохи

Королевская принцесса Анна – единственная дочь королевской четы и, по слухам, любимый ребенок принца Филиппа. Талантливая спортсменка, участница Олимпийских игр, безупречная леди. Одна из самых ярких женщин эпохи и настоящая "пчелка" в своей семье. На протяжении десятилетий Анна работает на благо короны и ежегодно совершает сотни выходов.

Ее личная жизнь – менее скандальная, чем у братьев. Анна нашла свое счастье. Правда, со второй попытки.

В юности Анна пережила несколько влюбленностей. Среди ее избранников был даже Эндрю Паркер-Боулз (в будущем – первый муж королевы Камиллы). Короткий роман между Анной и Эндрю, в конце концов, перешел на этап искренней дружбы.



Первым мужем принцессы Анны был Марк Филипс. Их свела общая любовь к конному спорту. Будущих влюбленных представили друг другу во время тематического мероприятия.



Через 5 лет после первой встречи Марк Филипс сделал предложение Анне. Королевская свадьба состоялась в 1973 году. Принцесса надела свадебную диадему своей матери – королевы Елизаветы II. В браке родилось двое детей: сын Питер и дочь Зара.



Принцесса Анна и Марк Филипс / Getty images

В 1989 году Анна и Марк Филипс разошлись. Это произошло после того, как выяснилось, что у мужчины есть внебрачный ребенок. Бракоразводный процесс завершился в 1992 году.

Ходят слухи, что на то время Анна уже встречалась с Тимоти Лоуренсом. Они познакомились тогда, когда принцесса еще находилась в браке. Тимоти даже написал ей несколько романтических писем, чуть не вызвав грандиозный скандал.

Долгое время пара скрывала свои отношения. Они редко выходили вместе в свет и даже тогда старались не попадать в объективы папарацци.



В конце концов, Тимоти сделал принцессе предложение и подарил ей кольцо с сапфиром и бриллиантом. Частная свадьба состоялась в Шотландии. Среди гостей были только ближайшие родственники, а подружкой невесты стала ее дочь Зара.



Принцесса Анна и Тимоти Лоуренс / Getty images

Сейчас Анна и Тимоти вместе работают на благо короны. С тех пор как брат Анны Чарльз стал королем Чарльзом III обязанностей у нее только увеличилось. А Тимоти сопровождает королевскую принцессу как любимый, напарник, лучший друг.

Принц Эндрю – самый скандальный из детей

Личная жизнь принца Эндрю всегда была в эпицентре внимания СМИ. Год за годом ходили его слухи с представительницами мирового шоубиза. В частности, с певицей Кортни Лав, актрисой Ку Старк и ведущей реалити Кэролайн Стэнбери.



Сейчас принц Эндрю официально не выполняет королевские обязанности и потерял почти все свои титулы. Причина – причастность к скандалу с миллиардером и сутенером Джеффри Эпштейном.

В браке принц Эндрю находился только раз – с Сарой Фергюсон. Официально супругами они были лишь 10 лет. Однако ходят слухи, что и после развода их отношения не прекратились. Сама Сара признавалась: "мы – самая счастливая разведенная пара в мире". У супругов – две дочери: принцесса Евгения и принцесса Беатрис.

Эндрю и Сара наслаждаются обществом друг друга, проводят вместе праздники и даже долгое время продолжали жить под одной крышей.



Принц Эндрю и Сара / Getty images

Принц Эдвард – любовь на миллион

Принц Эдвард – единственный из детей Елизаветы II и принца Филиппа, кто не разводился. Почти 25 лет он состоит в браке с Софи – герцогиней Эдинбургской. У пары – двое детей: дочь Луиза и сын Джеймс. Много лет спустя бывшая пресс-секретарь королевы Елизаветы II рассказала, что во время первых родов Софи чуть не умерла.



Принц Эдвард и Софи / Getty images

Единственный романтический скандал, в который попадал принц Эдвард, был еще в 1990-х. Тогда певица Рути Хеншелл заявила, что у них был роман уже во время помолвки Эдварда с Софи. По словам Рути, Софи уже знала и очень страдала, однако роскошная королевская свадьба все-таки состоялась в 1999 году. Сейчас Эдвард и Софи выглядят очень счастливыми вместе.