Именно Жадан подарил человечеству фразу "любовь стоит всего". Биография писателя позволяет предположить, что он сам любил по крайней мере трижды. Love 24 рассказывает, что известно о личной жизни Жадана.

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Два брака и драма с Кристиной Соловий

Жадан редко делится личным. Известно, что первый брак писателя был с Светланой Олешко – режиссером харьковского театра. У экс-супругов есть взрослый сын Иван.

В 2009 году Жадан женился на Ириной Куницыной. Их история развивалась "от литературы к любви", ведь будущая пара познакомилась в харьковском издательстве "Фолио". В этом браке родилась дочь Мария.



Сергей, Ирина и Мария / Фото Валентина Кузана

Летом 2023 года Жадан и Куницына развелись. В решении суда говорилось, что они уже давно не живут семейной жизнью.

К тому времени поклонники уже заподозрили, что Жадан может находиться в отношениях с Кристиной Соловий. Еще в декабре 2022 года певица опубликовала клип на песню "Юность", главную роль в котором сыграл Жадан. Некоторые кадры были очень страстными и чувствовалось, что между Сергеем и Кристиной – по меньшей мере химия.

Жадан и Соловий в клипе "Юность": смотрите видео

Долгое время ни писатель, ни певица не раскрывали всех карт. Однако уже летом 2023 года подогрели слухи об отношениях на концерте во Львове. А осенью того же года Жадан опубликовал загадочный кадр с девушкой, в которой узнали Кристину.



Жадан и Соловий в Черновцах возле дома Пауля Целана / Фото с фейсбук-страницы Сергея Жадана

Осенью 2023 года Жадан и Соловий выпустили клип на песню "Сердце", которую исполнили вместе. Пара до сих пор не подтверждала свои отношения, однако поклонники поняли все без слов.

"Сердце" Жадана и Соловий: смотрите видео

Постфактум отношения с Жаданом Соловий подтвердила уже в 2024 году. Она отметила, что роман действительно был, однако история уже подошла к концу. Соловий призналась, что влюбилась в другого мужчину, с которым сейчас счастлива. Шквал новостей, который произошел после этого, Жадан прокомментировал лаконично: "что за х**ня".