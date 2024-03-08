Саме Жадан подарував людству фразу "любов варта всього". Біографія письменника дозволяє припустити, що він сам кохав принаймні тричі. Love 24 розповідає, що відомо про особисте життя Жадана.

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Два шлюби й драма з Христиною Соловій

Жадан рідко ділиться особистим. Відомо, що перший шлюб письменника був зі Світланою Олешко – режисеркою харківського театру. В експодружжя є дорослий син Іван.

У 2009 році Жадан одружився з Іриною Куніциною. Їхня історія розвивалася "від літератури до кохання", адже майбутня пара познайомилася у харківському видавництві "Фоліо". У цьому шлюбі народилася донька Марія.



Сергій, Ірина та Марія / Фото Валентина Кузана

Влітку 2023 року Жадан та Куніцина розлучилися. У рішенні суду мовилося, що вони вже давно не живуть сімейним життям.

На той час шанувальники вже запідозрили, що Жадан може перебувати у стосунках з Христиною Соловій. Ще у грудні 2022 року співачка опублікувала кліп на пісню "Юність", головну роль у якому зіграв Жадан. Деякі кадри були дуже пристрасними й відчувалося, що між Сергієм та Христиною – щонайменше хімія.

Жадан та Соловій у кліпі "Юність": дивіться відео

Тривалий час ані письменник, ані співачка не розкривали всіх карт. Однак вже влітку 2023 підігріли чутки про стосунки на концерті у Львові. А восени того ж року Жадан опублікував загадковий кадр з дівчиною, у якій впізнали Христину.



Жадан та Соловій у Чернівцях біля дому Пауля Целана / Фото з фейсбук-сторінки Сергія Жадана

Восени 2023 року Жадан та Соловій випустили кліп на пісню "Серце", яку виконали разом. Пара досі не підтверджувала свої стосунки, однак шанувальники зрозуміли все без слів.

"Серце" Жадана й Соловій: дивіться відео

Постфактум стосунки з Жаданом Соловій підтвердила вже у 2024 році. Вона зауважила, що роман справді був, однак історія вже добігла кінця. Соловій зізналася, що закохалася в іншого чоловіка, з яким зараз щаслива. Шквал новин, який стався після цього, Жадан прокоментував лаконічно: "що за х**ня".