Кожен з них пройшов свій королівський та, водночас, складний шлях до щастя. Love 24 розповідає, що відомо про особисте життя Чарльза, Анни, Ендрю та Едварда.

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Чарльз III – між коханням та короною

Принц Чарльз III з юних років готувався стати майбутнім королем Великої Британії. Він намагався грати "за правилами", однак, зрештою, опинився в епіцентрі найгучнішого романтичного скандалу XX століття.

Ще у 1970-х Чарльз зустрів Каміллу – зараз королеву. Майбутніх закоханих познаймила спільна подруга. Існує легенда, що все почалося з жарту Камілли: "моя прабабуся була коханкою твого прадідуся, відчуваю, у нас є щось спільне". Стосунки молодих людей розвивалися стрімко й пристрасно. Однак Єлизавета II та принц Філіп не схвалювали Камілу як дружину спадкоємця престолу. Тоді Чарльз обрав не боротися за власне щастя.

Вже у 1981 році весь світ, затамувавши подих, спостерігав за весіллям століття. Чарльз вів під вінець юну та прекрасну Діану Спенсер – майбутню королеву людських сердець.



Фотограф спіймав щасливий момент Чарльза та Діани / Getty images

Діана була щиро закохала у Чарльза й сподівалася на щасливе сімейне життя. Тим часом майбутній король Великої Британії був налаштований не так оптимістично. Коли під інтерв'ю пару запитали, чи вони закохані, Діана відповідає "звичайно", а Чарльз лише зауважує: "що б не означало кохання".

У цьому шлюбі народилося двоє синів: принц Вільям та принц Гаррі. А завершилася історія дуже скандальним розлученням. На той час вже весь світ знав, що Чарльз зраджує з Каміллою.

Через 8 років після того, як Діана загинула у ДТП в Парижі, Чарльз одружився з Камілою. Зараз вони – король та королева Великої Британії.



Чарльз та Камілла у день коронації / Getty images

Анна – принцеса епохи

Королівська принцеса Анна – єдина донька королівського подружжя й, за чутками, улюблена дитина принца Філіпа. Талановита спортсменка, учасниця Олімпійських ігор, бездоганна леді. Одна з найяскравіших жінок епохи та справжня "бджілка" у своїй родині. Упродовж десятиліть Анна працює на благо корони й щороку здійснює сотні виходів.

Її особисте життя –менш скандальне, аніж у братів. Анна знайшла своє щастя. Щоправда, з другої спроби.

У юності Анна пережила декілька закоханостей. Серед її обранців був навіть Ендрю Паркер-Боулз (у майбутньому – перший чоловік королеви Камілли). Короткий роман між Анною та Ендрю, зрештою, перейшов на етап щирої дружби.



Першим чоловіком принцеси Анни був Марк Філіпс. Їх звела спільна любов до кінного спорту. Майбутніх закоханих представили одне одному під час тематичного заходу.



Через 5 років після першої зустрічі Марк Філіпс освідчився Анні. Королівське весілля відбулося у 1973 році. Принцеса одягнула весільну діадему своєї матері – королеви Єлизавети II. У шлюбі народилося двоє дітей: син Пітер та донька Зара.



Принцеса Анна й Марк Філіпс / Getty images

У 1989 році Анна й Марк Філіпс розійшлися. Це сталося після того, як з'ясувалося, що у чоловіка є позашлюбна дитина. Процес розлучення завершився у 1992 році.

Ходять чути, що на той час Анна вже зустрічалася з Тімоті Лоуренсом. Вони познайомилися тоді, коли принцеса ще перебувала у шлюбі. Тімоті навіть написав їй декілька романтичних листів, мало не спричинивши грандіозний скандал.

Тривалий час пара приховувала свої стосунки. Вони рідко виходили разом у світ й навіть тоді намагалися не потрапляти в об'єктиви папараці.



Зрештою, Тімоті освідчився принцесі й подарував їй каблучку з сапфіром та діамантом. Приватне весілля відбулося у Шотландії. Серед гостей були лише найближчі родичі, а подружкою нареченою стала її донька Зара.



Принцеса Анна й Тімоті Лоуренс / Getty images

Наразі Анна й Тімоті разом працюють на благо корони. Відколи брат Анни Чарльз став королем Чарльзом ІІІ обов'язків у неї лише побільшало. А Тімоті супроводжує королівську принцесу як коханий, напарник, найкращий друг.

Принц Ендрю – найскандальніший з дітей

Особисте життя принца Ендрю завжди було в епіцентрі уваги ЗМІ. Рік за роком ходили його чутки з представницями світового шоубізу. Зокрема, зі співачкою Кортні Лав, акторкою Ку Старк та ведучою реаліті Керолайн Стенбері.



Наразі принц Ендрю офіційно не виконує королівські обов'язки та втратив майже всі свої титули. Причина – причетність до скандалу з мільярдером та сутенером Джеффрі Епштейном.

У шлюбі принц Ендрю перебував лише раз – з Сарою Фергюсон. Офіційно подружжям вони були лише 10 років. Однак ходять чутки, що й після розлучення їхні стосунки не припинилися. Сама Сара зізнавалася: "ми – найщасливіша розлучена пара у світі". У подружжя – дві доньки: принцеса Євгенія та принцеса Беатріс.

Ендрю й Сара насолоджуються товариством одне одного, проводять разом свята та навіть тривалий час продовжували мешкати під одним дахом.



Принц Ендрю й Сара / Getty images

Принц Едвард – кохання на мільйон

Принц Едвард – єдиний з дітей Єлизавети II та принца Філіпа, хто не розлучався. Майже 25 років він перебуває у шлюбі з Софі – герцогинею Единбурзькою. У пари – двоє дітей: донька Луїза та син Джеймс. Багато років потому колишня прессекретарка королеви Єлизавети ІІ розповіла, що під час перших пологів Софі мало не померла.



Принц Едвард і Софі / Getty images

Єдиний романтичний скандал, у який втрапляв принц Едвард, був ще у 1990-х. Тоді співачка Руті Хеншелл заявила, що у них був роман вже під час заручин Едварда з Софі. За словами Руті, Софі вже знала й дуже страждала, однак розкішне королівське весілля все-таки відбулося у 1999 році. Зараз Едвард та Софі виглядають дуже щасливими разом.