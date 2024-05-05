В жизни Адель было две истории любви. Больше о них – читайте в материале Love24.

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Тяжелое решение о разводе

В 2011 году 23-летняя Адель вышла замуж за старшего от нее на 13 лет владельца инвестиционно-холдинговой компании Саймона Конекки, а через год у пары родился сын Анджело. О том, какой была семейная жизнь супругов, почти ничего не известно, ведь певица не любит говорить о личном.

В 2019 году выяснилось, что Адель развелась с Конекки. Впоследствии она рассказывала, что долго не могла решиться на это решение и вообще ей было стыдно. Певицу с детства учили, что нужно делать все, чтобы сохранить брак. Однако звезда решила, что хочет, чтобы ее сын видел, какой является настоящая любовь. Очевидно, между ними с Конекки ее не было.

Тогда Адель шокировала всех и другой новостью – она уходит со сцены. Обладательница многих премий "Грэмми" решила поставить музыкальную карьеру на паузу и посвятить себя воспитанию сына. Материнство для Адель очень важно, именно в нем она черпает силы на вдохновение.

Кардинальные изменения в жизни и новая любовь

Но уже через несколько лет обладательница титула "золотой голос" Великобритании снова ошеломила фанов. Певица сбросила 45 килограммов и кардинально изменилась. Звезда призналась, что начала заниматься спортом не ради похудения, а потому, что хотела быть выносливее и здоровее. Кроме того, легендарная звезда решила вернуться на сцену.

Но даже это были не главные изменения в жизни Адель, ведь самое важное то, что в ее сердце снова появился любимый человек. Певица все чаще начала появляться на публике со спортивным агентом Ричем Полом. В начале 2022 года она позировала на красной дорожке с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце, чем спровоцировала волну слухов о помолвке.

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В одном из интервью Адель призналась, что они с Ричем познакомились на вечеринке, когда сама певица была немного пьяной.

Ты хочешь подписать со мной контракт? Я теперь спортсменка,

– сказала Адель спортивному агенту в тот вечер.

Так это забавное знакомство переросло в искренние чувства. В конце 2022 года, когда Рич праздновал 41-й день рождения, Адель имела концерт. Она нашла несколько минут, чтобы со сцены трогательно поздравить любимого и спеть ему "Happy Birthday".

"Я люблю тебя больше жизни. Мы поздравляем тебя с днем рождения", – сказала певица во время концерта.



Адель и ее муж Рич Пол / Фото Getty Images

В 2023 году Адель наконец подтвердила, что во второй раз вышла замуж.

Я никогда не была так влюблена, я одержима им,

– говорила певица.

В интервью Адель подчеркивала, что именно в отношениях с Ричем полюбила себя. Поэтому мы поздравляем певицу с днем рождения и желаем любить и быть любимой.