Потап (справжнє ім'я Олексій Потапенко) був одружений двічі. Про те, кому зараз належить серце виконавця, пише Love24.

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Перший шлюб Потапа

У 1999 році Потап одружився з Іриною Горовою, з якою у майбутньому вони разом заснували продюсерський центр Mozgi Entertainment. У 2008 році у подружжя народився син Андрій. Також відомо, що Потап прийняв доньку дружини від попереднього шлюбу і брав участь у її вихованні.



Потап з першою дружиною і сином / Фото з соцмереж

Яким був 15-річний шлюб Потапа і Горової – невідомо. Артист майже не говорив про особисте життя на публіку. У 2014 році стало відомо, що подружжя розлучається. Ймовірною причиною розриву називали зраду Потапа з колегою – Настею Каменських.

Ненависть з першого погляду

З Каменських Потап познайомився у 2006 році й саме вона принесла реперу популярність. У той час Потап шукав співачку для дуету і друг познайомив його з Настею. 19-річна дівчина дуже не сподобалася 25-річному Потапенку.

Ми зустрілися, я глянув на Настю, і вона мені одразу не сподобалася. Я відмовився з нею щось робити і продовжив пошуки,

– розповідав Потап в одному з інтерв'ю.

Але доля звела їх ще раз, і виконавці таки вирішили спробувати записати спільну пісню. Їхній дует став справжнім фурор і швидко здобув шалену популярність. Ледь не кожна нова пісня "Потапа і Насті" ставала черговим хітом. Однак стосунки між ними "не клеїлися".

Перші 3 роки існування дуету Потап і Настя постійно сварилися, але продовжували працювати разом.

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Найнеочікуваніше весілля року

Шанувальники часто приписували улюбленим артистам роман, хоча Потап тоді був одружений з Горовою. Співаки цю інформацію ніяк не коментували. Та все змінилося після того, як їх помітили разом на відпочинку на Кубі у 2014 році. Саме після цієї поїздки Потап розлучився з Горовою. У 2017 році артисти заявили, що ставлять дует "Потап і Настя" на паузу.

Виконавці вміло приховували свої стосунки аж до 2019 року. Про те, що вони разом, шанувальники дізналися лише у день весілля. Потап випустив ніжну пісню "Константа", у якій зізнавався Насті в коханні.

Дивіться кліп на пісню Потапа для Насті:

Настя ж написала коханому пісню "Обіцяю", яка стала справжнім хітом. Зіркове весілля було дуже ніжним та романтичним. Цю подію ще довго всі обговорювали.

Потап і Настя мали справді щасливий та закоханий вигляд. Після одруження вони часто публікували спільні фото в соцмережах і зізнавалися один одному в коханні. Було помітно, що між ними панує ідилія та взаєморозуміння.



Весілля Потапа і Насті / Фото з соцмереж

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Чутки про розлучення

Та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну з'явилися чутки про те, що шлюб зірок дав тріщину. Потап тривалий час перебував за кордоном, а Настя повернулася в Україну. Ще вчора до нестями закохані артисти перестали публікувати спільні фотографії у соцмережах, чим тільки підігрівали чутки про розрив.

Однак Настя заперечила, що їхньому шлюбу прийшов кінець. Жінка зауважила, що вона досі зі своїм чоловіком, але вони не можуть проводити весь час разом. Водночас Потап у інтерв'ю в 2023 році заявив, що Настя і син від Горової – найважливіші люди у його житті.



Потап і Настя спростували чутки про розлучення / Фото з соцмереж

Що насправді зараз відбувається між Потапом і Настею – невідомо. Та обоє артистів добряче оскандалилися останнім часом – Потап після кількох невдалих треків і поїздок за кордон, а Настя після інтерв'ю Маші Єфросиніній, де її звинуватили в нещирості.

Настя вже привітала чоловіка з днем народження в інстаграмі. Вона опублікувала фото Потапа і написала, що любить його. То ж, сподіваємося, знаменитості й справді досі щасливі разом, а все решта – просто чутки.