Под аплодисменты пассажиров: парень сделал предложение любимой в самолете – милое видео
Источник:@confijewel
На борту нигерийской авиакомпании случилось романтическое событие. Один из пассажиров решил публично сделать предложение своей возлюбленной и услышал желанное "да".
Романтическое предложение руки и сердца
Предложение состоялось на борту рейса авиакомпании Air Peace. Пассажиры сняли романтический момент на видео.
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Куда летел самолет – неизвестно. Однако эта компания осуществляет полеты в Западную Африку и Ближний Восток.
На ролике видно, как мужчина встал со своего места, чтобы воспользоваться звуковой системой самолета. Он сиял от счастья и говорил, как его девушка прекрасна.
Пожалуйста, моя драгоценная, я хочу спросить, ты выйдешь за меня замуж?
– сказал мужчина.
Смотрите видео признания на борту самолета:
Сказав свою трогательную речь, мужчина двинулся по салону на встречу своей возлюбленной. Когда пара встретилась, то крепко обнялась, а пассажиры начали им аплодировать. Кто-то даже кричал: "Целуйтесь!", – после чего влюбленные поцеловались.
Девушка приняла предложение бойфренда: видео
В комментариях к видео пользователи восхищались романтическим поступком мужчины и желали паре быть счастливыми.
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Пилот сделал предложение бортпроводнице
На днях сеть очаровало другое предложение на борту самолета. Во время рейса в Краков пилот публично спросил у своей возлюбленной, которая работает бортпроводницей, станет ли она его женой. Мужчина был очень тронут и не мог сдержать слезы. Под аплодисменты пассажиров счастливая девушка прибежала через весь салон в объятия любимого, который стоял на одном колене.