Романтичне освідчення
Освідчення відбулося на борту рейсу авіакомпанії Air Peace. Пасажири зняли романтичний момент на відео.
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Куди летів літак – невідомо. Однак ця компанія здійснює польоти до Західної Африки та Близького Сходу.
На ролику видно, як чоловік встав зі свого місця, щоб скористатися звуковою системою літака. Він сяяв від щастя й говорив, яка його дівчина прекрасна.
Будь ласка, моя дорогоцінна, я хочу запитати, ти вийдеш за мене заміж?
– сказав чоловік.
Дивіться відео освідчення на борту літака:
Сказавши свою зворушливу промову, чоловік рушив по салону на зустріч своїй коханій. Коли пара зустрілася, то міцно обійнялася, а пасажири почали їм аплодувати. Хтось навіть кричав: "Цілуйтеся!", – після чого закохані поцілувалися.
Дівчина прийняла пропозицію бойфренда: відео
У коментарях до відео користувачі захоплювалися романтичним вчинком чоловіка і бажали парі бути щасливими.
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Пілот освідчився бортпровідниці
Днями мережу замилувало інше освідчення на борту літака. Під час рейсу до Кракова пілот публічно запитав у своєї коханої, яка працює бортпровідницею, чи стане вона його дружиною. Чоловік був дуже зворушений і не міг стримати сльози. Під оплески пасажирів щаслива дівчина прибігла через увесь салон в обійми коханого, який стояв на одному коліні.