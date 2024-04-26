Романтическое предложение руки и сердца

Предложение состоялось на борту рейса авиакомпании Air Peace. Пассажиры сняли романтический момент на видео.

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Куда летел самолет – неизвестно. Однако эта компания осуществляет полеты в Западную Африку и Ближний Восток.

На ролике видно, как мужчина встал со своего места, чтобы воспользоваться звуковой системой самолета. Он сиял от счастья и говорил, как его девушка прекрасна.

Пожалуйста, моя драгоценная, я хочу спросить, ты выйдешь за меня замуж?

– сказал мужчина.

Смотрите видео признания на борту самолета:

Сказав свою трогательную речь, мужчина двинулся по салону на встречу своей возлюбленной. Когда пара встретилась, то крепко обнялась, а пассажиры начали им аплодировать. Кто-то даже кричал: "Целуйтесь!", – после чего влюбленные поцеловались.

Девушка приняла предложение бойфренда: видео

В комментариях к видео пользователи восхищались романтическим поступком мужчины и желали паре быть счастливыми.

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Пилот сделал предложение бортпроводнице

На днях сеть очаровало другое предложение на борту самолета. Во время рейса в Краков пилот публично спросил у своей возлюбленной, которая работает бортпроводницей, станет ли она его женой. Мужчина был очень тронут и не мог сдержать слезы. Под аплодисменты пассажиров счастливая девушка прибежала через весь салон в объятия любимого, который стоял на одном колене.