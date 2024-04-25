Девушка подловила бойфренда на лжи

О "болезни" мужчина рассказал Хейли в день ее рождения. Он не мог остаться надолго, поэтому сказал, что должен уйти домой, потому что у него диагностировали "рак костей".

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Впоследствии бойфренд даже побрил голову, чтобы подтвердить свои слова. Как-то Хейли предложила любимому пойти на загар, на что тот ответил, что не может, потому что у него "рак кожи". Девушка была смущена, ведь раньше бойфренд говорил, что проблема в костях. Когда она уточнила это у него, то мужчина ответил, что никогда не говорил о раке костей.

Хейли начала подозревать что-то не то, ведь точно помнила диагноз любимого. Ситуацию усугубило и то, что мужчина начал реже писать девушке и не рассказывал о своих делах. Когда Хейли взяла в руки телефон бойфренда, то была ошеломлена. В галерее были фото с другой женщиной, которые были сделаны в те дни, когда он якобы был занят. Девушка даже нашла нежную переписку с другой женщиной.

Выяснилось, что "другая женщина" – была первой партнершей мужчины. Именно ее он познакомил с родителями и приводил на семейные праздники.

Она понятия не имела, что у него "рак". Они были вместе дольше, и она на самом деле была главной – той, которая познакомилась с семьей и все такое,

– рассказала Хейли.

Бойфренд изменял своей девушке с Хейли, а чтобы "не спалиться" решил соврать о болезни. Девушка до сих пор потрясена этой историей.