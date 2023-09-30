По данным Дзержинского районного суда города Харькова, 21 сентября житель Харькова вынес приговор за то, что занимался сексом на глазах у детей и прохожих. Его приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком.

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Что случилось в Харькове

Известно, что пара начала заниматься сексом на летней террасе одного из местных кафе. Но официант потребовал прекратить нецензурный поступок.

Поэтому пара решила перейти на газон, рядом с кафе, где также расположен магазин детских товаров. Там они продолжили свои интимные дела, используя "естественный и неестественный метод". Пара игнорировала замечания и продолжала заниматься сексом еще полчаса.

Свидетели происшествия попытались вмешаться и позвонили в полицию, оперативно прибывшую на место происшествия. Согласно приговору суда, "хулиганские действия продолжались 30 минут", превратив газон в своеобразный публичный театр нецензурных поступков.



Объяснение любовника / Фото из Единого государственного реестра судебных решений

Кстати, недавно в центре Одессы пара занялась сексом посреди улицы. Пара не обращала внимания на прохожих, среди которых тоже были дети.