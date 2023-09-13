На видео, опубликованном местным телеграмм-каналом "Одесса без цензуры" заметно, что мужчина и женщина занимаются чем-то похожим на оральный секс. По словам прохожих, пара таки имела интим.

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В Одессе пара занялась сексом посреди улицы

"У вас все хорошо?" – спрашивает у пары прохожая. Очевидцы утверждают, что это произошло в районе Аркадии в Одессе. Также сообщают, что по этой улице часто гуляют дети.



В Одессе пара занялась сексом / Скриншот с видео

К слову, недавно в Колумбии пара устроила интимную сцену прямо на тротуаре. Это привело к тому, что многие люди начали звонить в полицию, требуя наказания для развратных мужчин и женщин.

Кроме этого, в Великобритании во время фестиваля Creamfields пара занялась сексом на смотровом колесе. За событием наблюдали другие отдыхающие, зафиксировавшие все на камеру.