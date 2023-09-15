Согласно опросу, вагинальный секс, который длится одну-две минуты, "слишком короткий". Вагинальный секс, который длится от 10 до 30 минут, считается слишком длинным.

Интересно Давай жить вместе: когда стоит переехать к партнеру

Сколько времени должен длиться половой акт

Существуют фантазии о ночном сексе-марафоне. Опросы мужчин и женщин показали, что оптимальная продолжительность для большинства пар составляет примерно 7 минут. В настоящее время не учитывают прелюдию и оральный секс.

Свидание в ресторане? Лучше ли поход в кино? Как бы вы ни решили провести вечер с любимым человеком, позаботьтесь, чтобы под рукой была продукция Durex®.



Ни одно из средств контрацепции не гарантирует 100% защиту от беременности и ЗППП. *Реклама медицинского изделия. Презервативы латексные с гелем-смазкой Durex Naturals (тонкие), 12 шт. Сертификат соответствия №UA.TR.098.0016-15. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с лечащим врачом.





Сексологи классифицируют продолжительность полового акта по следующим видам:

Краткосрочный половой акт длится 1 – 2 минуты.

Долговременный половой акт – это 13 – 15 минут.

Оптимальный половой акт, отвечающий большинству парам, длится в пределах 6 – 13 минут.

Заметьте, секс должен доставлять удовольствие несмотря на все, и это всегда зависит от личных предпочтений. Некоторые люди хотят длительного, чувственного полового акта, другие хотят быстрого и агрессивного.