Согласно опросу, вагинальный секс, который длится одну-две минуты, "слишком короткий". Вагинальный секс, который длится от 10 до 30 минут, считается слишком длинным.
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Сколько времени должен длиться половой акт
Существуют фантазии о ночном сексе-марафоне. Опросы мужчин и женщин показали, что оптимальная продолжительность для большинства пар составляет примерно 7 минут. В настоящее время не учитывают прелюдию и оральный секс.
Сексологи классифицируют продолжительность полового акта по следующим видам:
- Краткосрочный половой акт длится 1 – 2 минуты.
- Долговременный половой акт – это 13 – 15 минут.
- Оптимальный половой акт, отвечающий большинству парам, длится в пределах 6 – 13 минут.
Заметьте, секс должен доставлять удовольствие несмотря на все, и это всегда зависит от личных предпочтений. Некоторые люди хотят длительного, чувственного полового акта, другие хотят быстрого и агрессивного.