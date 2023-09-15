Згідно з опитуванням, вагінальний секс, який триває одну-дві хвилини, є "занадто коротким". Вагінальний секс, який триває від 10 до 30 хвилин, вважається "занадто довгим".
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Скільки часу має тривати статевий акт
Існують фантазії про нічний секс-марафон. Опитування чоловіків та жінок показали, що оптимальна тривалість для більшості пар становить приблизно 7 хвилин. У цей час не враховують прелюдію та оральний секс.
Сексологи класифікують тривалість статевого акту за наступними видами:
- Короткотривалий статевий акт триває 1 – 2 хвилини.
- Довготривалий статевий акт – це 13 – 15 хвилин.
- Оптимальний статевий акт, який відповідає більшості парам, триває в межах 6 – 13 хвилин.
Зауважте, секс має приносити задоволення попри все, і це завжди залежить від особистих уподобань. Деякі люди хочуть тривалого, чуттєвого статевого акту, а інші хочуть швидкого та агресивного.