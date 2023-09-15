Але які підводні камені можуть чекати у період спільного проживання? Ділимося відповіддю і порадами фахівців.
Дивіться також Розмова на першому побаченні: 10 тем, які допоможуть уникнути незручного мовчання
Життя разом
Життя разом у першу чергу передбачає побутові зміни. Відтепер партнери матимуть спільний холодильник, який треба наповнювати, щоранку прокидатимуться разом в одному й тому самому місці, вирішуватимуть хто митиме посуд цього вечора. До речі, подібні обов'язки можна проговорити ще до переїзду і розділити зони відповідальності у спільному помешканні.
Щодо емоційних аспектів, то інколи можуть невиправдовуватися очікування. Будуть ті самі злети та падіння, але важливо як партнери упораються з цим.
Головними правилами у період проживання разом фахівці в першу чергу виділяють спілкування. Воно не має зменшуватися. Розказуйте партнеру як пройшов ваш день, які ви маєте плани. Також важливо не втратити власну індивідуальність. Мовиться й про друзів, з якими не варто припиняти спілкування, бо ви затьмарені своєю другою половинкою. Майте свій індивідуальний час та простір для власних потреб.
Безперечно у період спільного життя разом серед пар збільшується кількість конфліктів. Їх може провокувати саме побут. Фахівці радять спершу подивитися на себе і розібратися у чому ваше роздратування. Не кваптеся одразу звинувачувати партнера. Спокійно проговоріть ситуацію.
Говоріть з партнером / unsplash.com
І найголовніше – як зрозуміти, що ви готові жити разом? Тут варто звернути увагу на декілька аспектів:
- ви розумієте, що ваші стосунки мають однакові пріоритети. Рішення жити разом має бути спільне і ненав'язане кимось із партнерів. Проговоріть ваші цілі та очікування заздалегідь;
- у вас здорове спілкування з партнером. Ви вмієте проговорювати будь-які конфліктні ситуації, вмієте слухати та шукати компроміс;
- ви приймаєте свого партнера. Це може в подальшому вплинути на інтимні стосунки.
Визнайте ще на березі, кожна людина різна і не намагайтеся одразу змінити все під себе.