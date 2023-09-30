За даними Дзержинського районного суду міста Харкова, 21 вересня мешканцю Харкова винесли вирок за те, що займався сексом на очах у дітей та перехожих. Його засудили до двох років позбавлення волі з іспитовим терміном.

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Що трапилося у Харкові

Відомо, що пара почала займатися сексом на літній терасі одного з місцевих кафе. Але офіціант вимагав припинити нецензурний вчинок.

Через це пара вирішила перейти на газон, поруч із кафе, де також розташований магазин дитячих товарів. Там вони продовжили свої інтимні справи, використовуючи "природний і неприродний методи". Пара ігнорувала зауваження та продовжувала займатися сексом ще пів години.

Свідки події спробували втрутитися і подзвонили в поліцію, яка оперативно прибула на місце події. Згідно з вироком суду, "хуліганські дії тривали 30 хвилин", перетворивши газон на своєрідний публічний театр нецензурних вчинків.



Пояснення коханця / Фото з Єдиного державного реєстру судових рішень

До слова, нещодавно у центрі Одеси пара зайнялась сексом посеред вулиці. Пара не звертала увагу на перехожих, серед яких також були діти.