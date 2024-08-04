Невеста потеряла кольцо на фестивале, но вернула его благодаря тиктоку

Маккензи Шаффер была в отчаянии, когда поняла, что на ее безымянном пальце нет кольца. Будущая невеста уже потеряла надежду на то, что снова увидит бриллиантовое кольцо, но выяснилось, что мир не без добрых людей.

Кольцо искали несколько дней

Маккензи наслаждалась фестивалем в Энон-Вэлли, что в штате Пенсильвания, когда поняла, что потеряла обручальное кольцо. Девушка сразу начала искать кольцо по карманам, а затем – на земле.

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26-летняя Маккензи была в панике. Она уже год носила кольцо и все было в порядке. Иногда кольцо могло спадать с пальца девушки, ведь руки невесты часто отекают, а потом сужаются. Однако кольцо еще никогда полностью не спадало с пальца.

Маккензи побежала к своему жениху Мэтту Гарасичу, чтобы сообщить ему эту новость.

Я была в панике, а Мэтт сохранял спокойствие. Он начал повторять наш маршрут и искать везде. Я чувствовала себя такой идиоткой, потому что кто просто так теряет свое кольцо? Я продолжала просить прощения, а он продолжал меня успокаивать, говоря: "Все в порядке, это не твоя вина, мы его найдем",

– рассказала невеста.

Через 2 дня Маккензи и Мэтт вернулись на место проведения фестиваля со своими родными, чтобы продолжить поиски кольца. Однако все их попытки были тщетными.

Девушка, которая нашла кольцо, думала сдать его в ломбард

Девушка решила опубликовать видео в тиктоке и рассказать о потерянном кольце. Она надеялась, что кто-то найдет кольцо и вернет его. Видео мигом залетело в рекомендации и собрало 23 тысячи комментариев.

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Через 2 дня произошло настоящее чудо и кольцо нашлось. Выяснилось, что бриллиантовое кольцо нашли сразу в день его исчезновения. Девушка, которая нашла украшение, рассказала о нем своему другу. Тот предложил сдать кольцо в ломбард и получить за него деньги. Но потом другой друг высказался против такой идеи и призвал девушку обратиться в полицию, чтобы найти владелицу кольца.

В конце концов, девушка вернула кольцо Маккензи. Будущая невеста до сих пор под впечатлениями, ведь она уже думала о том, чтобы заказать дубликат кольца. Теперь Маккензи решила застраховать дорогую ее сердцу вещь.