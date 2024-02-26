Все закрутилось после слов "Как ты?"

История любви "Аслана" и Маргариты вдохновляет. Она о том, что для настоящего счастья в жизни достаточно просто сильно любить.

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Будущие супруги познакомились в 2014 году. Тогда "Аслан" работал менеджером сети магазинов по всей Украине, а Маргарита работала в одном из таких магазинов в Днепре. Родом мужчина из Запорожской области, но сейчас его маленькая родина оккупирована российскими войсками, а родители находятся в плену.

В 2014 году искра между парой еще не вспыхнула, и все изменилось после сообщения в 2022 году: "Как ты?". Парень и девушка начали много общаться и постоянно были на связи. Именно "Аслан" убедил любимую уехать в Австрию. Хотя девушка была заграницей, пара продолжала общаться через видеосвязь.

Летом 2022 года я перешел из территориальной обороны в ряды ВСУ. Набрался смелости, я же теперь штурмовик, и сделал предложение через видеосвязь. Сказал Маргарите: "Хочешь, приезжай, женимся". Она ответила: "Да",

– рассказал "Аслан".

Маргарита ездила к любимому под Бахмут

Чтобы жениться на любимом мужчине, Маргарита ехала 36 часов. Тогда подразделение "Аслана" находилось в Киеве, и командир позволил воину жениться в пункте дислокации. На свадьбе были только собратья "Аслана", а женил влюбленную пару командир.

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"Да, не было у нас ни романтического цветочно-сладкого периода, ни походов в кафе. Только теплая поддержка и общение. Но для настоящей любви этого достаточно", – подчеркнул мужчина.

После бракосочетания Маргарита приезжала аж под Бахмут, чтобы увидеть любимого, который служит в 5 отдельной штурмовой Киевской бригаде. "Аслан" верит, что на войне его берегут молитвы любимой. Мужчина размышляет над тем, чтобы после победы в войне остаться в армии, а жена его в этом поддерживает.