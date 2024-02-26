Love 24 и Yakaboo подготовили для вас подборку о новых книгах о любви во всех ее оттенках.

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"Тайное приключение", антология украинской эротической прозы рубежа XIX–XX веков, составитель Евгений Плясецкий

Читать классиков всегда актуально, тем более – в очень необычном амплуа да еще и в эстетически совершенной книге. На бурной грани XIX–XX веков авторы писали о запретной любви, телесности, страсти. Чувственная и тонкая, умная и откровенная эротическая проза от светочей украинской литературы: Винниченко, Кобылянской, Франко, Коцюбинского, Пидмогильного и других.

Дизайн книги тоже невероятно соблазнительный: необычная обложка с тканой текстурой и тиснением и благородная кремовая бумага. Удивительные и иллюстрации – вас очаруют чувственные эскизы с обнаженной натуры.



"Тайное приключение" / Обложка с сайта Yakaboo

"Дочери Спарты", Клэр Гейвуд

"Дочери Спарты" – это интригующая история о тайнах, любви и трагедии женщин, которые имели свою роль в мифологии, Елены и ее сестры Клитемнестры. Однако забудьте все, что вы знали раньше о них, поскольку в этом романе вы окунетесь в интригующие приключения женщин в войне. Во времена, когда от цариц ожидают всего две вещи: рождение наследника и мягкий скромный характер, главные героини романа сопротивляются и очень напоминают современных украинок в сложные времена. Мужское доминирование, деспотизм и амбиции становятся испытанием для героинь.

В историческом контексте – "Дочери Спарты" – это художественное переосмысление осады Трои, рассказано с точки зрения двух женщин.



"Дочери Спарты" / Обложка с сайта Yakaboo

Интересно Мечта против реальности и смерть на фоне: какой на самом деле была личная жизнь Леси Украинки

"Панк 57", Пенелопа Дуглас

Любовь в переписке имеет все шансы быть идеальной. Особенно, когда длится достаточно долго. Миша и Райен писали друг другу с 5 класса. Их разделяли десятки километров, но объединяли общие мысли и увлечения. Эти письма держали их на плаву в самые тяжелые моменты взросления.

Долгие семь лет у их дружбы было только три правила: не искать друг друга в соцсетях, никаких телефонных звонков, никаких фотографий. Однако однажды Миша решил нарушить договоренность и увидеть Раен... Впрочем, о том, кто перед ней, девушка не догадывается. Вспыхивает ненависть с первого взгляда!

Райен беспокоится: почему больше нет писем? Она готова на все, чтобы вернуть друга!



"Панк 57" / Обложка с сайта Yakaboo

"Моя темная Ванесса", Кейт Элизабет Расселл

Через 17 лет после истории своей "большой любви" уже взрослая Ванесса узнает, что тогдашнего ее кумира и любовника обвиняют в сексуальных домогательствах. Тогда она была амбициозной старшеклассницей, а он – сорокадвухлетним преподавателем английской литературы.

Переосмысливая эту свою любовь, Ванесса разрывается между прошлым и настоящим. В ее сознании тесно переплетаются воспоминания и травмы взрослой женщины с волнениями девушки-подростка. Она должна решить: это была любовь или ее просто использовали? Эротический восторг или нездоровое влечение? Была ли она готова к таким отношениям, когда ей было всего-навсего 15?



"Моя темная Ванесса" / Обложка с сайта Yakaboo

"Что знает ветер", Эми Хармон

Энн Галлахер выросла на рассказах своего дедушки об Ирландии. После его смерти она отправляется на родину покойного, чтобы развеять прах над озером возле поместья. Энн попадает в грозу, и какая-то таинственная сила отбрасывает ее на 80 лет назад – в Ирландию 1921 года. В стране как раз идет гражданская война.

Девушку спасает, а затем помогает ей приспособиться к совершенно другой исторической эпохе доктор Томас Смит. Вместе они приобщаются к борьбе за независимость Ирландии. Энн влюбляется в своего спасителя. Но готова ли она отпустить прежнюю жизнь ради любви, которой уже и не надеялась познать? И этот выбор действительно за ней?



"Что знает ветер" / Обложка с сайта Yakaboo